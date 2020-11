EXCLUSIV | Jucatorii romani care depun memorii sunt discriminati fata de cei straini! Explicatia presedintelui AFAN: "In Romania nu vor sa aplice aceasta regula"

Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta In Sport de pe PRO X.

Dupa ce la Dinamo s-a instalat haosul, mai multi jucatori straini si romani si-au depus memorii si vor pleaca in iarna de la club, deoarece contractele semnate de ei nu au fost respectate. Presedintele AFAN a declarat ca jucatorii straini au posibilitatea sa depuna memorii la FIFA si pot sa primeasca despagubire chiar toata valoarea contractui pe care il semnaseara initial.

In cazul jucatorilor romani, ei isi vor recupera banii doar pana la data cand vor fi declarati liberi de contract si nu pe toata perioada prevazuta in intelegerea. Acest lucru va fi posibil doar dupa o hotarare definitiva a Comisiei din Romania.

"Strainii de la Dinamo vor merge la FIFA. Romanii pot merge in continuare la Comisiile din Romania. Dar jucatorii romani sunt putin dezavantajati, pentru ca in cazul in care castiga litigiile si devin liberi de contract, nu pot sa recuperze banii, decat pana in momentul cand au o hotarare definitiva de la Comisie.

In schimb cei care merg la FIFA, strainii, au posibilitatea sa ceara si despagubiri si sa primeasca o parte mare din salariu, daca nu chiar tot contractul pe care il aveau, chiar daca il aveau pe o perioada de 2 ani de zile.

Situatia este discriminatorie. Noi am facut aceasta sesizare, la Federatie. Le-am spus ca regulamentul FIFA prevede asta si ei stiu foarte bine, dar in Romania nu vor sa aplice aceasta regula in care jucatorii trebuie sa fie compensati, in cazul in care nu li se respecta contractele.

Daca are justa cauza, daca este neplatit de mai mai mult de 60 de zile si notifica clubul, ii da 15 zile. Deci, practic la 75 de zile se calculeaza perioada de neplata. Comisia constata, cei de la FIFA constata, ca este justa cauza. Speta a indeplinit procedura si atunci obliga clubul la plata compensatiilor financiare pana la sfarsitul contractului. Sau daca jucatorii semneaza alte contracte, pana in momentul cand semneaza contractul cu alte echipe", a declarat Emilian Hulubei pentru PRO X.