Viitoarea adversară a României a pierdut doar cu 0-1 testul disputat joi în deplasare cu Cehia, un scenariu total neașteptat înaintea ultimelor meciuri din preliminariile pentru Mondialul din 2026.

Partida a fost controlată categoric de cehi, însă San Marino a reușit să limiteze proporțiile scorului. Soucek a ratat un penalty în minutul 31, dar a înscris nouă minute mai târziu singurul gol al întâlnirii. În repriza a doua, gazdele au forțat desprinderea, însă fără să găsească breșe în defensiva compactă a ultimei clasate din Grupa H.

San Marino, „rezultat mare” înainte de duelul cu România

San Marino aproape că nu a contat în atac, cu doar trei șuturi către poartă și niciunul cadrat. Cehia a încheiat meciul cu 18 șuturi, dintre care unul singur pe spațiul porții.

Rezultatul vine într-un moment în care România se poate lovi de un scenariu complicat: diferența față de Bosnia se poate decide și la golaveraj.

În acest context, duelul cu San Marino trebuia să fie, în teorie, cel mai accesibil din grupă. Testul de joi arată că naționala cea mai slab cotată din Europa poate pune probleme dacă este lăsată să respire.

San Marino venea după înfrângeri categorice: 0-4 cu Cipru, 0-10 cu Austria, 1-3 cu Malta și 0-6 cu Bosnia.

Ultimul meci direct dintre România și San Marino s-a jucat pe 24 martie. „Tricolorii” au câștigat cu 5-1 în deplasare.

România încheie preliminariile cu două partide decisive: Bosnia în deplasare, apoi San Marino la București. Ambele meciuri sunt transmise LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

