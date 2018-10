Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 PRO X | Hagi e all in pentru pustii lui Radoi. Merge la Cluj sa sustina Romania lui Ianis

Gheorghe Hagi nu a mai fost de ani buni la meciurile nationalei mari.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nu lipseste insa de la partidele Romaniei U21. Hagi va fi in tribunele stadionului Constantin Radulescu din Cluj pentru a-l sustine pe fiul sau si pe ceilalti pusti din nationala lui Radoi in meciul cu Tara Gailor. Romania e prima in grupa de calificare la Euro 2019. Are nevoie de 4 puncte in ultimele doua partide, cu Tara Galilor si Liechtenstein, pentru a fi sigura ca ajunge la turneul final din Italia.



Clasamentul grupei:

ROMÂNIA 8 5 3 0 13-4 18

Bosnia-Herțegovina 9 6 0 3 22-7 18

Portugalia 8 5 1 2 20-9 16

Elveția 9 3 1 5 10-15 10

Țara Galilor 8 3 1 4 8-11 10

Liechtenstein 8 0 0 8 2-29 0



Meciuri ramase de jucat:

Liechtenstein – Portugalia (11.10.2018); ROMÂNIA – Țara Galilor (12.10.2018);

ROMÂNIA – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herțegovina, Țara Galilor – Elveția (16.10.2018).



Lotul României:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Radu Boboc (FC Viitorul), Mihai Butean (AFC Astra), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alex Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe)

Mijlocași: Dragoș Nedelcu (FCSB), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Alexandru Mățan (FC Viitorul)

Atacanți: Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena), George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esjberg)