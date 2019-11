ROMANIA U21 - FINLANDA U21 4-1 | EROULUI Mihaila ii prieste la Voluntari: a marcat de 5 ori la o singura poarta! Cui i-a dedicat golurile marcate: "Am fost alaturi de el!" Ce spune despre ofertele primite

Valentin Mihaila a inscris toate cele 4 goluri ale Romaniei in meciul cu Finlanda U21 de la Voluntari.

Jucatorul legitimat la Universitatea Craiova a oferit un adevarat recital in meciul nationalei U21. Mihaila s-a dezlantuit si a facut hat-trick-ul in prima repriza (minutele 8, 16 si 45+5), si a reusit sa inscrie si in minutul 78 al partidei.

Mihaila i-a dedicat golurile colegului sau Andrei Ratiu, despre care a spus ca a avut un eveniment nefericit in familie (n.r. bunicul sau, alaturi de care a copilarit, a decedat).

Tanarul jucator a fost surprins cand reporterul PRO X i-a dat vestea ca Victor Piturca a plecat bucuros de la meci, pentru ca, spune el, nu stia ca antrenorul sau de la echipa de club a fost in tribune la Voluntari.

Mihaila a marturisit ca a pariat ca nationala U21 va marca 3 goluri si in aceasta seara.

"Am dat 5 goluri la poarta de aici, de la Voluntari, la cea de la peluza. Vreau sa dedic aceasta victorie lui Ratiu, care a avut un eveniment nefericit in familie, am fost alaturi de el. Si eu am avut acum ceva saptamani un eveniment nefericit. Ce sa faci, incerci sa uiti cat mai repede, dar e dificil.

Familia e cea mai importanta, apoi colegii, echipa, tot ce inseamna echipa din fotbal. A fost la meci domnul Piturca? Nu am stiut! Ma bucur ca a plecat fericit!

Eu nu stiu nimic de nicio oferta. Eu trebuie sa-mi continui treaba si la club, si la nationala. Ma bucur ca am reusit sa marchez si cel mai important e ca am castigat si am luat cele 3 puncte.

Am jucat aici cu Irlanda de Nord si le-am dat 3, speram sa facem asta si la ei acasa.

Am vorbit cu tatal meu si cu Mirel si le-am zis ca sper sa dam 3 goluri.

Cei de la nationala mare sunt modele pentru noi. Dupa parerea mea, Mitrita este un idol pentru mine, l-am rugat sa imi aduca acum cand mai vine un tricou din America, cu autograf", a spus Mihaila la finalul partidei, la PRO X.