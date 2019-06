ROMANIA U21 - ANGLIA U21 | OCCUPY CESENA! Imagini FANTASTICE la Cesena! Peste 1000 de fani romani in MARS spre stadion!

Fanii romani au oferit imaginile zilei la Euro U21!

Peste 1000 de suporteri imbracati in galben au plecat in mars din centrul orasului pana la stadionul din Cesena! Au fost imagini superbe, in stilul celor de la Paris, de la Euro 2016, cand peste 5000 de romani au plecat impreuna de la Turnul Eiffel pana la Parc des Princes, unde s-a jucat Romania - Elvetia.