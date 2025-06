România U19 se pregătește de semifinalele Campionatului European! E o performanță remarcabilă, la care foarte puțini s-au așteptat după primele două meciuri ale tricolorilor mici la turneul final pe care îl găzduim, 2-1 cu Muntenegru U19 și 1-3 cu Spania U19.

Și a mai existat un motiv pentru pesimismul cu care a fost privită capacitatea reprezentativei U19, de a avansa în competiție. Istoric, România U19 n-a strălucit în formatul modern al Europeanului. Din contră!

UEFA a trecut la acest sistem din 2002

De precizat că Europeanul Under 19 a apărut în calendarul UEFA, începând din 2002. Până atunci, între 1981 și 2001, competiția continentală era destinată echipelor Under 18.

În noul format, Euro Under 19 s-a ținut anual. Cu excepția edițiilor din 2020 și 2021 (ar fi trebuit să fie găzduită de România chiar) în care totul s-a anulat din cauza isteriei COVID.

De când există UEFA Euro Under 19, România a mai avut două participări la turneul final:

*2011 – Am pierdut cu Cehia (1-3), Grecia (0-1) și am remizat cu Irlanda (0-0). Am terminat ultimii în grupa A, deși am găzduit competiția și am obținut calificarea din oficiu.

*2022 – Am pierdut cu Italia (1-2), Franța (1-2) și cu Slovacia (0-1). Din nou, am terminat ultimii în grupă și am părăsit competiția găzduită de Slovacia.

Așadar, acum, la ediția 2025, România U19 a obținut primele sale victorii din istoria turneului final, în acest format, cu Muntenegru (3-1) și cu Danemarca (3-0).

Și băieții lui Ion Marin se pregătesc de semifinala cu Olanda U19, meciul urmând să aibă loc, luni, pe Stadionul din Giulești.