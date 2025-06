România contează în fotbalul european. România învinge una dintre țările puternice la toate nivelurile pe continent, fostă campioană europeană la seniori, demult ce-i drept, dar Danemarca a fost mereu o nucă tare pentru oricine, așa cum a fost și pentru noi, când ne-au bătut cu 5-2 pe Ghencea sau când am scăpat victoria printre degete la ei acasă, ambele cu generația lui Mutu și Chivu.



Ne-a fost frică de Danemarca și acum, la juniori. Venea după un fulgerător 5-0 cu Muntenegru, echipă pe care noi am bătut-o greu, în ultimele minute. Dar băieții antrenați de înțeleptul Ion Marin au ieșit din tiparele eșecului tipic românesc și au învins cu 3-0, în stil de mare echipă.



Da, a fost vorba și de puțin noroc, la ratările lor din prima repriză, poate la respingerea nordicilor de la golul 2, ca să nu mai vorbim de acea deviere de la al treilea, dar norocul ni l-am făcut noi, prin curajul cu care am abordat jocul, prin atitudinea pe care am avut-o și contra danezilor, și contra spaniolilor, în ciuda eșecului cu aceștia din urmă, prin ambiția pe care am văzut-o la acești tineri, prin modul lor de a se bucura la goluri – exuberant și sincer -, prin unitatea lor și prin jocul avântat pe care l-au arătat în fața unor naționale de top la acest nivel.



Nea Marin, mai tânăr în gânduri și-n simțire decât „filozofii” fotbalului



Apropo de Ion Marin, despre care scriam mai sus, am văzut păreri cum că e depășit, pentru că mulți se uită la vârsta din buletin, dar dom' profesor sau „nea Marin” e mai tânăr în gânduri și-n simțire decât mulți „filozofi” ai fotbalului, îmbătrâniți înainte de vreme din cauza frustrărilor și a gândurilor negre.



E prima oară când laud munca făcută de cei de la Federație în 11 ani de când este Burleanu președinte. Au făcut alegerea corectă cu Ion Marin, au depistat cei mai buni tineri fotbaliști români crescuți în Occident (opt stranieri din 20 de jucători convocați conține lotul actual de la U19), au obținut organizarea acestui turneu final european, au asigurat amicale tari pentru naționala noastră, care avea nevoie de așa ceva, nejucând preliminarii.



Important este ce facem cu acești băieți de la U19 care au arătat un talent deosebit. Îi marginalizăm sau avem încredere în ei? Și mă refer în primul rând la jucătorii care evoluează în România, pentru că aceia din străinătate sunt convins că se află pe mâini bune. Acum trebuie să le dăm curaj, acum au nevoie de meciuri la echipele de club, acum trebuie să crească și să facă pasul spre naționala U21 și chiar spre naționala mare.



Mulți tineri de valoare



Chiar dacă echipa este marea performeră, și nu un jucător sau altul, trebuie să-i remarc din competițiile interne pe Cercel, Guțea, Păcuraru, Călugăr, Barbu. Aveți încredere în ei și băgați-i cât mai mult în echipe! Iar din străinătate mi-au plăcut foarte mult până acum Marincău, Fălcușan, Szimionaș, Tarbă, Kodor și Vermeșan. Atletici, ambițioși, puternici fizic și psihic. Fotbalul românesc are nevoie de astfel de jucători.



Și nu cedați băieți acum, după această calificare în semifinale. Luptați la fel cum ați făcut-o în primele trei meciuri și, așa cum v-ați fixat ca obiectiv, să jucați finala Campionatului European! Ar fi prea frumos, faceți cumva ca visul vostru să devină realitate!



Hai România!