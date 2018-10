ROMANIA 2-0 TARA GALILOR | A facut primul pas spre Euro cu nationala mare! Jucatorul care l-a impresionat pe Contra poate aduce golurile Romaniei la Euro de la Bucuresti

Cosmin Contra urmareste cu atentie maxima progresul pustilor de la nationala de tineret.

Unul dintre favoritii selectionerului: atacantul George Puscas. Varful lui Palermo n-a fost titular in meciul de la U21 cu Tara Galilor, dar a intrat in repriza secunda si a marcat un gol fantastic dupa numai 5 minute pe teren. VEZI AICI GOLUL.

Contra si-a facut clare intentiile in privinta lui Puscas. Atacantul de 22 de ani a debutat pentru Romania in primavara, la meciul contra Chile, amical disputat in Austria. Trimis pe teren in minutul 74, varful crescut de Inter a dat o pasa de gol dupa 10 minute. Puscas a fost folosit de Contra si in urmatorul test, contra Finlandei, la Ploiesti, cand a prins aproape o jumatate de ora in teren.

Transferat vara asta de la Inter la Palermo in schimbul a 3 milioane de euro, Puscas e golgeterul de la U21 al Romaniei. Dupa Euro din Italia, de vara viitoare, atacantul va face pasul definitiv catre nationala mare, anunta surse apropiate de selectionerul Contra.

George Puscas are 13 goluri in 21 de selectii la nationala U21. Sezonul trecut, varful a inscris de 9 ori in 19 partide la Novara, in Serie B.