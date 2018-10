Romania 2-0 Tara Galilor | Radoi: "Sunt un roman fericit! Sa fim mandri in toata lumea ca suntem romani! Daca batem marti, petrecem 3 zile!"

Radoi e mandru de echipa lui dupa 2-0 cu Tara Galilor.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

Jucatorii Romaniei au obtinut o victorie uriasa contra Tarii Galilor si sunt la 90 de minute de calificare.

"Mai avem punctul ala care e foarte greu de obtinut, marti. Asteptam un numar cat mai mare de oameni cu noi la Ploiesti. Ma bucur ca la pauza au inteles ca nu jucau decat la 25% din potentialul lor. Dupa ce au inceput sa joaca ce stiu ei cel mai bine, meciul a fost al nostru. Am incercat sa reglam ce nu a mers in prima repriza. Dupa discutia pe care am avut-o, baietii au ramas in vestiar si au inteles ce aveau de facut.

Le multumesc lui Daniel Isaila si echipei lui pentru tot ce au facut, lui Contra pentru ca ne-a lasat foarte multi jucatori. Mai avem de obtinut 3 puncte, sper sa reusim asta marti. Va trebui sa lucram mental, mai trebuie sa lucram. Mentalitatea romanului se construieste, jucatorii din echipa asta vor fi un model de urmat.

Speram ca marti toata lumea sa fie cu ei. Dupa foarte multi ani in strainatate, pot sa spun ca sunt un roman fericit. Acesti jucatori o sa realizeze ceva ce nu s-a mai reusit de 20 de ani. Trebuie sa fim mandri peste tot in lume ca venim din Romania. Chiar daca jocul nostru n-a mers in prima repriza, baietii au aplaudat echipa neconditionat. Daca iese bien marti, ne vom bucura asa cum stiu romanii, timp de 3 zile", a spus Radoi.