ROMANIA - TARA GALILOR 2-0 | "Am demonstrat ca avem echipa!" Reactia lui Dennis Man dupa victoria de la Cluj: "La asta te gandesti cand te apuci de fotbal"

Nationala U21 a Romaniei a castigat meciul cu Tara Galilor, scor 2-0.

Dennis Man este autorul primului gol al Romaniei in partida cu Tara Galilor disputata la Cluj a vorbit despre emotiile pe care le-a trait in timpul acestui meci.

"Ne bucura enorm aceasta victorie. Am muncit foarte mult. Nu credeam ca vom merge atat de departe, dar iata ca suntem aici si, datorita noua, cred ca in seara aceasta milioane de romani sunt fericiti.

Sunt emotionat. A fost une meci foarte greu. Ne-am dorit sa facem fericiti oamenii care au venit la stadion si ne bucuram ca am reusit", a marturisit Man la finalul meciului.

Dennis Man a recunoscut ca a existat presiune in acest meci, insa a tinut sa le multumeasca suporterilor prezenti in tribunele stadionului, care i-au sustinut pe elevii lui Radoi.

"In repriza a doua am iesit pe teren si am demonstrat ca avem echipa. Este un moment foarte frumos. Cand te apuci de fotbal, la astfel de momente te gandesti", a spus Man.

Dennis Man a vorbit si despre fostul antrenor al Romaniei U21 si despre diferentele dintre Isaila si Radoi.

"Nu stiu care e diferenta, dar in primul rand vrem sa ii multumim domnului Isaila, pentru ca fara el nu puteam ajunge aici. Ii multumim si lui Mirel Radoi ca este alaturi de noi si ne ajuta", a incheiat Dennis Man.