BLACK FRIDAY 2019 | Topul celor mai vandute articole de Black Friday in Romania! Ce vaneaza romanii in vinerea neagra a preturilor

Black Friday a castigat teren si in Romania in ultimii ani!

Black Friday e vinerea neagra a preturilor, in care pasionatii de cumparaturi pot gasi preturi speciale, oferte, reduceri masive si pachete promotionale la o serie larga de produse.

Romanii sunt incantati ca au posibilitatea sa achizitioneze produsele mult-visate la preturi reduse, astfel ca in fiecare an, retailerii online inregistreaza foarte multe comenzi in timp record.

Cele mai vandute produse de Black Friday in Romania

Electrocasnicele mici: televizoare, telefoane



Produse IT



Produse pentru casa si bricolaj



Articole fashion si de ingrijire personala

Black Friday 2019 se pregateste de noi recorduri, dupa ce in 2018, platforma eMag a inregistrat cumparaturi masive chiar si in numai 39 de secunde de la startul Black Friday.

Recorduri din prima ora

Peste 200.000 de clienţi în aplicaţie la ora startului



8.200 produse vândute după primul minut



Secunda de vârf 6:57:13 s-au vândut 229 produse Vânzarea primului milion de lei în 12 secunde



Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB, 500 de bucăţi în 39 de secunde



Telefon mobil Apple iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, 501 de bucăţi în 43 de secunde Anvelopa de iarnă Tigar WINTER 195/65R15 91H, 800 de bucăţi în 44 de secunde



Solid State Drive (SSD) Adata Ultimate SU650, 240GB, 500 de bucăţi în 53 secunde



Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 1.000 de bucăţi în 1 min si 4 sec



Black Friday 2019 va avea loc pe data de 15 noiembrie la eMAG.