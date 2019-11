Hagi si un vis INCREDIBIL pentru Romania: "Putem fi campioni mondiali in 10 ani!" Planul fabulos al lui Hagi

Gica Hagi crede ca Romania poate ajunge mai sus decat a dus-o in fotbal 'Generatia de Aur'.

Hagi ii face pe romani sa viseze: "In 10 ani putem fi campioni mondiali!"

Hagi are incredere in potentialul pustilor pe care ii vede crescand in Academie. E sigur ca pregatirea unei generatii printr-o strategie pe 10 ani poate aduce rezultate fantastice pentru nationala.

"Nu cred ca in Romania nu exista copii foarte talentati. Stiu sa joace fotbal, au talent si ar putea sa joace fotbal la nivel foarte ridicat, daca stii sa-i cauti, sa-i selectezi, sa-i formezi foarte bine. Poti sa te bati cu orice tara din lume! Totul se construieste in 10 ani, sa lucrezi ceva puternic. In zece ani, poti sa devii campion mondial", a spus Hagi la Telekom Sport.