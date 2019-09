ROMANIA - SPANIA, JOI PRO TV | Contra vrea sa-i surprinda total pe spanioli: cum ar putea juca Romania! Echipa surpriza pregatita de selectioner

Romania - Spania se joaca pe National Arena, joi, de la 21:45, in direct la PRO TV.

Romania se afla in fata celui mai important test din campania de calificare pentru EURO 2020. Meciul cu Spania se va juca pe Arena Nationala, pe un stadion arhiplin.

Cosmin Contra vrea sa-i surprinda total pe spanioli si planuieste sa-i invinga cu propriile arme. Potrivit GazeteiSporturilor, selectionerul pregateste un sistem identic cu cel al Spaniei in incercarea de a contracara adversarul printr-un joc in oglinda.

Cosmin Contra a pregatit in aceste zile la antrenamente sistemul 4-3-3. In cazul in care jocul nu va decurge conform asteptarilor, Contra are pregatit si sistemul clasic 4-2-3-1. In ambele cazuri, selectionerul se va baza pe aceeasi jucatori pentru primul "unsprezece".



Cum ar putea arata Romania la meciul cu Spania: Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, R.Marin, Anton - Deac, Puscas, Grozav