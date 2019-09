ROMANIA - SPANIA, JOI PRO TV | "Pe el l-am naturaliza!" Cosmin Contra, interviu pentru Marca: pe cine si-ar dori selectionerul din echipa Spaniei! "Visam la un egal!"

Romania - Spania se joaca pe National Arena, joi, de la 21:45, in direct la PRO TV.

Selectionerul Cosmin Contra a vorbit intr-un interviu acordat cotidianului iberic Marca despre meciul de joi seara pe care Romania il va juca cu Spania.

Antrenorul nationalei o vede pe Spania favorita, insa viseaza la un egal si crede ca un astfel de rezultat ar fi un rezultat echitabil pentru echipa Romaniei.

"Spania este superfavorita, dar sigur ii vom pune probleme. Visam cel putin la un egal, numai ca ne trebuie o zi perfecta si putin noroc, iar ei sa prinda una slaba. Mereu am pus probleme granzilor si tineretul nostru a dovedit ca se poate", a spus Cosmin Contra pentru Marca.

Selectionerul a marturisit ca se bazeaza pe jucatorii tineri, adusi de la U21.

"Am reintinerit lotul cu jucatori de la U21 si cu mine au debutat 14 in 18 meciuri. Am facut o trupa buna si avem incredere ca ne vom califica la Euro 2020, unul din orasele gazda fiind Bucuresti", a explicat Contra.

"Daca am putea, pe el l-am naturaliza!"

Cosmin Contra a vorbit si despre jucatorul sau preferat din echipa Spaniei, Sergio Ramos. Selectionerul a marturisit ca daca s-ar putea, el ar fi cel pe care l-ar naturaliza, pentru ca nationala Romaniei are nevoie de un fundas.

"Daca s-ar putea l-am naturaliza pe Sergio Ramos, pentru ca avem nevoie pe acel post de cineva ca el. E printre cei mai buni fundasi din lume, un lider in teren si-n afara lui", a spus Contra.