BOMBA in Liga 1: Narcis Raducan, de la FCSB la alta echipa! Unde poate ajunge "la pachet" cu un antrenor important

Mihai Stoica ar vrea sa revina in conducerea FCSB, dar sa aiba o minima putere de decizie.

Gigi Becali nu l-a invitat pe Narcis Raducan la nunta fiicei sale, desfasurata in weekendul trecut, desi la eveniment au participat Mihai Stoica, fostul manager al echipei, agenta Anamaria Prodan si multi alti angajati si oameni de fotbal. Patronul FCSB ar pregati revenirea lui Stoica in club, desi acesta si-a dat demisia la inceputul lunii august, iar dupa venirea lui Narcis Raducan activitatea s-a echilibrat, echipa fiind acum la doar un punct distanta de ultimul loc care duce in play-off.

Raducan ar fi propus ca clubul sa nu mai faca transferuri numeroase pana la finalul sezonului si sa maximizeze investitiile din anii trecuti in aducerea de jucatori, in timp ce patronul ar vrea sa puna pe liber cel putin 7 fotbalisti in aceasta iarna si sa aduca tot atatia, el fiind aprobat de oamenii din jurul sau, care i-ar fi promis o imbunatatire rapida a rezultatelor si a jocului, daca se va investi din nou masiv in transferuri.

Narcis Raducan, care are o relatie de rudenie nas-fin cu Edi Iordanescu, ar avea varianta sa mearga impreuna cu acesta la Astra, unde patronul incearca sa scape de antrenorul Dan Alexa si sa ii mai reduca din atributiuni presedintelui Dani Coman, care si-a dat demisia in luna mai, dar a revenit ulterior asupra deciziei. Ioan Niculae ar vrea un antrenor cu personalitate care sa se impuna in dificilul vestiar al Astrei si care sa garanteze calificarea in play-off in acest sezon si lupta pentru trofee in sezonul viitor.

Edi Iordanescu a cerut deja rezilierea contractului cu Gaz Metan Medias, ocupanta locul 4 in Liga 1 si una dintre suprizele placute ale acestui sezon, dupa ce clubul a anuntat iesirea din insolventa, dar conducerea a prelungit masurile de austeritate. Antrenorul mai asteapta acum doar sa scape de plata unor despagubiri considerabile in cazul demisiei. Fiul lui Anghel Iordanescu si Narcis Raducan au mai lucrat impreuna la Pandurii Tg. Jiu, intre 2014 si 2016, perioada in care gorjenii au atins finala Cupei Ligii, au ocupat locul al treilea in Liga 1 si au ajuns pana in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

Iordanescu jr. si Stoica sunt vechi rivali, cei doi refuzand sa lucreze impreuna in mai multe perioade, dupa un episod din 2010, cand antrenorul a ramas interimar dupa plecarea lui Ilie Dumitrescu, dar a fost demis rapid si inlocuit cu Marius Lacatus, chiar inainte de revenirea managerului.