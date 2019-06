ROMANIA LA EURO U21 | Sa curga sampania! Jucatorii au declansat fiesta in vestiar dupa calificarea in semifinalele EURO si la JO! Capitanul Radu, maestrul de ceremonii

Romania si Franta au remizat in cel de-al treilea meci al fazei grupelor, scor 0-0, si vor juca amandoua in semifinalele EURO. Romania si-a asigurat si prezenta la Jocurile Olimpice dupa jumatate de secol.

Nationala U21 a Romaniei a facut din nou un meci mare! Romania a incheiat 0-0 cu Franta, in meciul 3 al grupelor de la EURO U21, din Italia si San Marino. Ambele nationalei vor juca in semifinale, acolo unde s-au mai calificat Germania si Spania. Romania se va duela cu Germania joi, de la 19:00, iar Franta cu Spania, de la 22:00.

Fiesta in vestiarul Romaniei



Romania U21 a facut 7 puncte intr-o grupa care parea la inceput imposibila, cu Anglia, care a venit la EURO cu o generatie campioana europeana la U19, cu Franta si Croatia.

Nationala antrenata de Mirel Radoi a invins cu 4-1 Croatia in meciul de debut, cu 4-2 Anglia in cea de-a doua partida si a facut 0-0 cu Franta.

Dupa meciul de la Cesena, de aseara, tricolorii au deschis sampania in vestiar. Ei au sarbatorit calificarea in semifinale, dar au spus clar: "De maine o luam de la capat!".



Joi, Romania joaca in semifinale impotriva Germaniei.

"De ce sa nu ne gandim la finala?!", a spus Radoi dupa meci.