ROMANIA U21 - GERMANIA U21, JOI SEMIFINALELE EURO U21 | Jucatorii nationalei lui Radoi sunt siguri: "Ii eliminam si pe nemti!"

Intrat ca titular pentru prima data la acest turneu contra Frantei, Darius Olaru este sigur ca Romania poate sa elimine si Germania de la EURO U21.

"Ne-am bucurat foarte mult pentru ca am facut un joc bun si in aceasta seara, nu am reusit sa marcam dar am avut situatii. Ei nu au avut foarte multe ocazii chiar daca au dominat. Ne bucuram acum, de maine din nou muncim si vom da totul sa ne calificam in finala.



Noi am dat totul pentru ca voiam sa terminam pe primul loc cu 9 puncte. Cu siguranta visam la finala" a spus Darius Olaru la TVR.

Nedelcearu: "De maine ne gandim la Germania"

"Cu totii am luptat extrem de mult si ne-a iesit. Suntem tineri, ne revenim, avem timp sa ne recuperam. De maine dimineata incepem sa ne gandim la Germania. Cand iesi dintr-o asemenea grupa, normal ca te gandesti la finala" a spus si Ionut Nedelcearu dupa partida.