ROMANIA U21 - FRANTA U21 0-0 | "Se joaca pe teren, nu conteaza ce e pe foaie!" Coman le-a declarat razboi nemtilor: "Va fi care pe care"

Romania va intalni Germania in semifinalele EURO U21.

Partida va avea loc joi, de la ora 19:00 (ora Romaniei), la Bologna.

Romania a castigat grupa dupa ce a invins Croatia si Anglia si a facut egal, 0-0, cu Franta.

Dupa meciul cu francezii, Florinel Coman a fost in culmea fericirii si s-a declarat optimist in privinta semifinalei cu Germania.

"Ne bucuram foarte mult, cred ca nimeni nu ne dadea nicio sansa. Am facut totul ca sa castigam. In semifinala deja ce pot sa spun, nu mai conteaza cu cine joci. Nu aveam nicio preferinta. Este o semifinala, se joaca pe teren si nu conteaza ce e pe foaie.

Va dati seama ca am avut oameni care nu credeau in noi, am fost increzatori, am venit ca un grup foarte unit. Nu ne gandeam sa castigam grupa, am zis sa mergem dupa locul doi. Dar, cand am vazut ca am batut in primele doua meciuri, am zis sa luptam sa castigam grupa.

Meciul cu Anglia a fost cel mai tare. M-am bucurat dublu acolo. Ma bucur, este ceva unic, toti romanii sunt alaturi de noi. Ne bucuram ca i-am facut mandri si fericiti.

Am vorbit cu domnul Becali dupa meciul cu Anglia si m-a felicitat.

Cu Germania va fi un meci extrem de dificil, ca si cel din seara asta, am alergat foarte mult. Va fi pe viata si pe moarte, care pe care. Au jucatori de mare calitate", a declarat, dupa meci Florinel Coman.