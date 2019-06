ROMANIA U21 - FRANTA U21 | "Chiar si daca o sa joc intr-un picior, o sa dau totul cu Germania" Declaratia lui Puscas dupa calificarea miraculoasa in semifinale 

Romania va intalni Germania in semifinalele EURO U21, joi, de la ora 19:00

Romania a castigat grupa si s-a calificat in semifinalele Campionatului European. George Puscas considera ca nu s-a indoit niciun moment ca vom ajunge in semifinale.

Acest drum nu se va opri aici niciodata, la cata munca a fost in grupul asta nu se va opri aici niciodata. Nu m-am indoit niciun moment ca nu putem ajung in seminifinale, am abordat meciurile asa cum a fost nevoie si am simitit ca vom ajunge in semifinale, a declarat Puscas la TVR.

Romania va juca in semifinalele competitiei impotriva Germaniei, iar Puscas considera ca daca am iesit dintr-o astfel de grupa, putem bate pe oricine.

Noi am jucat acest meci asa cum ne-a spus mister, sa dam gol, probabil s-a simtit si oboseala si chiar daca nu am marcat ne-am indeplinit obiectivul principal, sa ajungem in seminifnalei. Simt o stare de oboseala si chiar daca joc intr-un picior o sa dau totul, acum ma simt bonosit, dar avem timp pana joi sa ne recuperam cat mai bine. Nu vreau sa ii judec in niciun fel, dar cred ca daca am iesit dintr-o astfel de grupa nu trebuie sa ne mai gandim la adversar.