ROMANIA - GERMANIA U21: Veste uriasa pentru selectionerul nemtilor! Unde poate ajunge dupa EURO 2019

Germania, detinatoarea titlului european U21, intalneste Romania joi, de la ora 19:00, live pe sport.ro!

Romania U21 a ajuns pentru prima data in semifinale la EURO U21, iar acum se bate cu Germania pentru un loc in marea finala. Nemtii au cucerit trofeul si in 2017 si sunt marii favoriti ai competitiei. Ei au marcat cele mai multe goluri pana acum in cadrul turneului, 10.

Stefan Kuntz este selectionerul care a adus trofeul in urma cu doi ani si care spera sa repete performanta acum. El antreneaza nationala U21 a Germaniei din 2016, dupa a antrenat in ligile inferioare din Germania la inceputul anilor 2000.



Stefan Kuntz, favorit sa-l inlocuiasca pe Joachim Low la nationala de seniori a Germaniei!



Kuntz este acum favorit sa-i ia locul lui Joachim Low la nationala de seniori a Germaniei, cea care trece printr-o perioada de restructurare in urma esecului de la Cupa Mondiala din 2018. Alaturi de Kuntz ar face pasul catre nationala de seniori si multi jucatori din actuala generatie U21.

"Eu cred ca poate sa devina selectionerul echipei de seniori, nici nu incape discutie. A dovedit prin rezultatele sale. Relationeaza foarte bine cu jucatorii", a spus golgheterul EURO U21, Luca Waldschmidt.

Si Benjamin Henrichs pariaza pe succesul lui Kuntz la seniorii Germaniei. "Cand epoca Low se va incheia, cred cu tarie ca el este omul potrivit ca sa preia stafeta. Kunzt stie ce e important".

"Avem incredere in el, cu toata experienta sa ar putea sa conduca echipa de seniori", a completat Mahmoud Dahoud. "Sunt convins ca are tot ce ii trebuie pentru ca asta sa se intample", a mai spus si Eduard Löwen.

Joachim Low, selectionerul Germaniei din 2006, mai are contract cu federatia pana in 2022. Cu toate astea, rezultatele din Nations League nu au fost multimitoare, iar epoca lui se poate incheia inainte de finalul contractului.