ROMANIA - BOSNIA, MARTI, ORA 19:00, LIVE LA PRO X | Meciul unei generatii: Radoi poate duce Romania la EURO dupa o pauza de 21 de ani! "Sper sa nu clacam exact cand nu trebuie!"

Romania U21 - Bosnia U21 este meciul care poate duce nationala de tineret la Campionatul European din 2019. Ultima data cand "tricolorii mici" au fost la EURO a fost in urma cu 19 ani, in 1998.

Echipa lui Radoi este la doar un pas de o calificare asteptata de mai bine de 20 de ani. Nationala de tineret joaca la Ovidiu, marti, in direct la ProX, meciul unei generatii, partida de care depinde o intreaga campanie de calificare.

Romania U21 are doua optiuni din trei la meciul cu Bosnia. Man&Co. trebuie sa castige partida de la Ovidiu pentru a fi in proportie de 99% la Campionatul European. Si un rezultat de egalitate ii avanteajaza pe "tricolori", avand in vedere ca mai au de jucat contra celor din Tara Galilor si Liechtenstein. Toate cele trei partide se joaca in Romania.

Radoi a incercat sa le stearga din memorie tinerilor sai fotbalisti succesul fabulos cu Portugalia pentru ca jucatorii sa se poata concentra exclusiv pe partida cu Bosnia.

"Sigur ca m-am gandit, am trait-o ca jucator la Middlesborough. Chiar daca nu a fost in ultimul minut, am trait-o si cu Partizan. Asa ca m-am gandit, mi-au trecut o gramada de scenarii prin minte. Ma bucur ca pana la urma Ionut ne-a tinut in viata. Va trebui sa uitam sa ce a fost in Portugalia pentru ca ne asteapta o partida mult mai dificila. Vom incerca sa-i facem pe jucatori sa uite de teama asta de succes. Din pacate, noi, romanii, clacam exact cand nu trebuie", a declarat Mirel Radoi la revenirea in Romania.

Romania a castigat dramatic meciul cu Portugalia din deplasare, scor 2-1. Cicaldau si Ivan au marcat golurile Romaniei, insa adevaratul erou a fost portarul Ionut Andrei Radu. Goalkeeper-ul care joaca in Italia pentru Genoa a reusit sa apere un penalty in minutul 9 al prelungirilor, la practic ultima faza a meciului.

Nedelcearu si Ivan, ambii eliminati pentru cumul de cartonase galbene in meciul cu Portugalia, nu vor putea juca impotriva Bosniei.

Romania U21 - Bosnia U21 se joaca marti, ora 19:00, la Ovidiu. Partida va fi transmisa in direct pe ProX.