Asa se obtine o calificare! Discursul lui Radoi i-a impresionat si pe oamenii din staff-ul nationalei: "Ne-am fi pus si noi ghetele!"

Nationala de tineret are sansa de a merge la Campionatul European dupa o pauza de 21 de ani. Ultima data cand "tricolorii mici" au fost la un EURO a fost in 1998.

Romania U21 a obtinut o victorie dramatica si extrem de importanta in Portugalia, scor 2-1. Ionut Radu a aparat o lovitura de la 11 metri in minutul 90+9 si a dus nationala lui Radoi la doar un pas de calificarea la turneul final.

Vlad Munteanu, managerul nationalei U21, spune ca discursul lui Mirel Radoi, aflat la debutul ca selectioner, a fost unul cu adevarat impresionant.

"Ionuţ Radu merita cele mai mari laude, a aparat un penalty intr-un moment extrem de dificil. Dupa discursul lui Mirel, ne-am fi pus si noi ghetele pentru a intra in teren. Ma bucur pentru modul in care si-a inceput cu adevarat cariera de antrenor. Am scapat de palpitatii, dar de mult nu am vazut o echipa de la noi care sa arate un asemenea sacrificiu. Este un moment bun pentru multi dintre jucatori. Suntem mandri de ei. Ne-au adus si mai aproape de indeplinirea obiectivului, pe care noi l-am propus. Nedelcearu nu merita al doilea galben, dar asta a fost. Nedelcearu a devenit un exemplu, a tras echipa dupa el. La fel cum am castigat, la fel puteam sa si pierdem. Avem o generatie hulita in martie, dupa infrangerile cu Rusia, cu Danemarca, dar jucatorii acestia merita sa joace unde sunt acum", a declarat Munteanu pentru DigiSport.

Romania U21 se afla in acest moment pe locul 2 al Grupei 8 de calificare, cu 15 puncte, trei mai putine decat liderul Bosnia. Elevii lui Radoi se pot califica si cu un rezultat de egalitate contra Bosniei, meci ce se va disputa marti la Ovidiu, cu conditia sa le invinga pe Tara Galilor si Liechenstein. Toate cele trei meciuri ramase se vor juca in Romania.