Tricolorii au început bine și au deschis scorul repede, în minutul 12. Ianis Hagi a executat scurt un corner pentru Olimpiu Moruțan, acesta a centrat perfect, iar Louis Munteanu a marcat cu o lovitură de cap, primul său gol la naționala României.



Moldova a restabilit egalitatea în minutul 38, prin Dumbrăvanu, tot cu capul, după o centrare venită de la Rață. România a revenit imediat în avantaj, iar Ianis Hagi a reușit golul victoriei în minutul 44, cu un șut precis din interiorul careului.



Remarcații lui Eric de Oliveira după România - Moldova 2-1: „Sincere felicitări!”



Tricolorii au dominat clar, cu ocazii mari pentru Miculescu, Man și Hagi, care a trimis și o bară în minutul 26. În repriza a doua, echipa lui Mircea Lucescu a controlat jocul, însă tabela a rămas neschimbată.



După meci, Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a ținut să felicite doi jucători, mai exact marcatorii Ianis Hagi și Louis Munteanu.



„Așteptările erau mai mari, dar sincer sunt mulțumit de victorie! Urmează un meci greu cu Austria, acesta a trecut deja, iar acum gândurile se îndreaptă spre Austria! Nu cred că băieții nu au vrut! Sincere felicitări lui Louis și lui Ianis! În special celor debutanți, însă cred că împotriva Austriei vor juca cei mai experimentați!”, a spus Eric pentru Sport.ro.



Fostul atacant brazilian a marcat 66 de goluri în Liga 1, evoluând pentru echipe precum Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța și FC Voluntari. Cele mai multe apariții le are la Mediaș - 147 de meciuri, cu 36 de goluri și 31 de pase decisive.



România va juca următorul meci duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, împotriva Austriei, în direct pe Sport.ro, în format LIVE TEXT.

