Rezultatele slabe si jocul modest nu-i indeparteaza pe fani de Romania!

FRF anunta ca vor fi peste 12 000 de suporteri in tribunele Wanda Metropolitano la meciul cu Spania din aceasta seara. Numarul aproximativ de fani a fost anuntat la sedinta tehnica dinaintea partidei si reprezinta un record pentru un joc disputat in deplasare din 2014 pana astazi.



Spania - Romania incepe la 21:45 si e in direct la PRO TV, cu faze video in timp real pe www.sport.ro!