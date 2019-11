(P) De 21 de ani, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald tine familiile din Romania impreuna

De 21 de ani, Fundatia pentru Copii Ronald McDonald este prezenta si in Romania.

Principala activitate a Fundatiei este sustinerea celor doua Case Ronald McDonald din Bucuresti si Timisoara, Case ce au gazduit in tot acest timp peste 20.000 de parinti si copii.

Dar haideti sa deschidem usile Caselor Ronald McDonald si sa privim putin inauntru.

Casele Ronald McDonald ofera cazare gratuita parintilor care au copii ce urmeaza tratamente de lunga durata la spitalul Louis turcanu din Timisoara si Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Misiunea Fundatiei, aceea de a tine familiile impreuna, merge mai departe prin construirea urmatoarelor doua Case Ronald McDonald – una in Iasi, la Spitalul de Copii Sf. Maria si a doua in Bucuresti, la Spitalul de Copii Marie Curie. Mai mult, anul acesta, Fundatia finalizeaza proiectul de remodelare completa si extindere a Casei din Timisoara, care va putea oferi anual peste 9.000 de nopti de cazare gratuita.

Una dintre mamicile care este aproape de fetita ei internata la spitalul Louis turcanu din Timisoara descrie Casa Ronald McDonald drept „casa-departe-de-casa, o casa primitoare, cu angajati cu suflet mare, o casa unde uit de spital si ma pot bucura de caldura unui camin.”

21 de ani de grija si intelegere

Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, impreuna cu McDonald’s, organizeaza anual campania „Mi-e pofta sa fac bine” si evenimentul de strangere de fonduri McHappy Day. in timpul campaniei, McDonald’s doneaza Fundatiei cate 1 leu din costul fiecarui Happy Meal vandut, iar toti clientii McDonald’s pot contribui la sustinerea Fundatiei donand in cutiile speciale, asezate langa casele de marcat din restaurante.

„Obiectivul campaniei este strangerea de fonduri pentru construirea urmatoarelor doua Case Ronald McDonald din Iasi si Bucuresti, dar si sustinerea familiilor gazduite in Casele deja prezente in Bucuresti si Timisoara. Este un obiectiv ambitios, pe care suntem increzatori ca il vom realiza cu ajutorul prietenilor, partenerilor, angajatilor si clientilor McDonald’s, care, cu mic cu mare, sunt alaturi de noi in fiecare an”, incheie Amalia Nastase, presedintele Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald.

Despre Fundatia pentru Copii Ronald McDonald

Fundatia pentru Copii Ronald McDonald a fost infiintata in 1998 si este principalul donator pentru cele doua case Ronald McDonald din Timisoara si din Bucuresti care gazduiesc gratuit familiile copiilor spitalizati pe durata tratamentelor medicale indelungate. in total, peste 20.000 de parinti si copii au fost primiti in aceste „Case departe de casa”.

De asemenea, incepand cu anul 2017 Fundatia este coordonata de un consiliu director, din care fac parte:

Dna. Amalia Nastase, Founder & CEO Amalia Nastase Communications

Dl. Daniel Boaje, Director general al McDonald’s in Romania

Dl. stefan Iordache, Chief Operating Officer Publicis One Romania

Dr. Alin Popescu, Medic specialist de medicina sportiva

Dl. Martin Xuereb, Chairman Ronald McDonald House Charities Malta