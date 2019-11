SPANIA - ROMANIA, 21:45, PRO TV | Spaniolii au identificat cele doua "BIJUTERII" din echipa lui Contra! Ce scriu cei de la AS inaintea ultimului meci din grupa F

Spania - Romania e ultimul meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.

Romania va juca cu Spania ultimul meci din preliminariile EURO 2020. Partida contra selectionatei iberice va avea loc pe Stadionul "Wanda Metropolitano" din Madrid.

Meciul din aceasta seara este doar o partida de orgoliu pentru nationala lui Contra, in timp ce spaniolii vor sa castige cu Romania pentru a fi capi de serie la tragerea de sorti pentru grupele EURO.

Spaniolii au facut o analiza a meciului si scriu ca nationala noastra are in lot doua "bijuterii" pe care Contra va miza mai mult ca sigur in meciul de la Madrid. Ianis Hagi si George Puscas sunt cei care-i pot face probleme Spaniei. Totusi, si Robert Moreno poate raspunde cu tanara generatie iberica.

"Contra va incerca sa se dueleze cu echipa lui Moreno cu ajutorul tinerilor. Ei au doua bijuterii de la Campionatul European de tineret, Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi, si George Puscas. Evident, Moreno ii poate raspunde cu aceeasi moneda, cu ajutorul viitorului care a devenit deja prezent", a scris As.

SPANIA - ROMANIA E LIVE, DE LA 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!