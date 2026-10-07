Naţionala României a fost învinsă de Suedia, scor 0-1, în meciul din Liga Naţiunilor, Grupa B4, de pe Arena Naţională. A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa naţională în actualul mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi.

România, 4 înfrângeri la rând în Liga Națiunilor: 0-1 cu Suedia. Reacția ungurilor

Pe Arena Naţională, în faţa a aproape 50.000 de oameni, tricolorii au intrat pe teren decişi să mai şteargă din ultimele impresii lăsate suporterilor. Şi au reuşit, într-o oarecare măsură, deşi suedezii au deschis scorul, în minutul 13, prin Gyokeres, după ce Nanasi lovise bara la faza precedentă.

În cele din urmă băieţii noştri nu au găsit drumul spre gol şi România – Suedia s-a terminat 0-1. A patra înfrângere consecutivă în Liga Naţiunilor, unde tricolorii sunt ultimii în grupă, fără punct.

Echipa lui Hagi venea după alte trei eşecuri: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia şi 0-6 cu Polonia. Meciul de pe Arena Naţională a fost ultimul din seria de patru disputate în această perioadă.

Presa maghiară, despre România: ”E trist!”

Ungurii au reacționat și ei cu privire la situația României, după cele patru eșecuri la rând din Liga Națiunilor.

”Gyokeres a marcat la București, cu România. Seria slabă a echipei naționale de fotbal a României continuă, echipa lui Gheorghe Hagi pierzând în fața suedezilor și pe teren propriu, de data aceasta în al doilea meci din Liga Națiunilor contra nordicilor.

Situația românilor, care au promovat în Liga B a Ligii Națiunilor din postura de câștigători ai grupei și visau inițial să ajungă în Liga A, este tristă: după patru meciuri, se află pe ultimul loc în grupă, fără puncte și cu un golaveraj de -10”, a notat publicația Nemzeti Sport, dintr-o traducere aproximativă din limba maghiară.