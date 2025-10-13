Reacția maghiarilor când au aflat că pot da peste România la barajul pentru CM 2026

Reacția maghiarilor c&acirc;nd au aflat că pot da peste Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026 Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La barajul pentru Cupa Mondială din 2026 ar putea exista un duel între Ungaria și România, conform situațiilor din prezent ale celor două echipe naționale.

TAGS:
UngariaBaraj CM 2026RomaniaEchipa Nationala
Din articol

După ce a învins Austria (1-0), România și-a crescut semnificativ șansele pentru clasarea pe locul secund în grupa H. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să învingă atât Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe 15 noiembrie, cât și San Marino, acasă, trei zile mai târziu.

Posibil duel Ungaria - România, la Budapesta, în barajul pentru CM 2026

Statisticienii de la Football Meets Data o consideră pe România favorită la locul 2 în prezent, ceea ce ar însemna că, potrivit situațiilor actuale din toate celelalte grupe, tricolorii se vor afla în a treia urnă valorică la barajul pentru CM 2026.

Conform formatului, o echipă din urna a treia va înfrunta în semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie) o echipă din urna a doua, în deplasare. 

Predicția Football Meets Data:

  • Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)
  • Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)
  • Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)
  • Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova

Astfel, Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia sunt la ora actuală posibile adversare pentru România în semifinala barajului pentru CM 2026. Tragerea la sorți este programată imediat după încheierea preliminariilor, însă până la acel moment pot exista numeroase schimbări, în funcție de meciurile rămase de disputat.

Ziarul maghiar Nemzeti Sport are însă dubii cu privire la posibilitatea ca România să încheie deasupra Bosniei.

"Această predicție presupune ca România să încheie deasupra Bosniei, chiar dacă Bosnia este acum pe locul 2, are 3 puncte avans și va juca acasă meciul direct.

Dacă România nu va încheia pe locul 2 în grupa sa, iar Ungaria își menține poziția actuală (n.r - locul 2 în grupa F), atunci România va merge în urna a patra datorită parcursului din Liga Națiunilor. În acest caz, cu siguranță nu va putea exista un duel cu Ungaria în semifinale", scrie Nemzeti Sport.

Cu trei meciuri rămase de disputat, Ungaria ocupă locul secund în grupa F, cu 4 puncte. Lider este Portugalia (9 puncte), iar din grupă mai fac parte Armenia (3p) și Irlanda (1p).

Ce meciuri mai are de jucat România

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: România - San Marino

Ce meciuri mai are de jucat Bosnia și Herțegovina

  • 15 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina - România
  • 18 noiembrie, ora 21:45: Austria - Bosnia și Herțegovina
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
Apare cel mai mare mall din Rom&acirc;nia. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
ULTIMELE STIRI
Undă verde de la Mario Balotelli! Discurs direct despre Cristi Chivu: Unul ca el &icirc;și are locul acolo
Undă verde de la Mario Balotelli! Discurs direct despre Cristi Chivu: "Unul ca el își are locul acolo"
Vești proaste pentru dinamoviști: Noul stadion a fost pus pe hold
Vești proaste pentru dinamoviști: "Noul stadion a fost pus pe hold"
Imaginile &bdquo;interzise:&rdquo; după ce și-a postat sora mai mică pe internet, Paula Badosa s-a pozat alături de mama sa, designer de modă
Imaginile „interzise:” după ce și-a postat sora mai mică pe internet, Paula Badosa s-a pozat alături de mama sa, designer de modă
Who s your Tati? Tottenham &icirc;i aduce concurent pe post lui Radu Drăgușin
Who's your Tati? Tottenham îi aduce concurent pe post lui Radu Drăgușin
Așa se joacă! Discuția pe care Lucescu a avut-o cu Radu la finalul meciului cu Austria, surprinsă de microfoane
"Așa se joacă!" Discuția pe care Lucescu a avut-o cu Radu la finalul meciului cu Austria, surprinsă de microfoane
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

România - Austria 1-0 | Naționala lui Lucescu a dat lovitura la ultima fază! Virgil Ghiță, eroul tricolorilor

OUT de la Craiova! A fost dat afară &icirc;n plin sezon

OUT de la Craiova! A fost dat afară în plin sezon

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Gata, e oficial! Naționala s-a calificat la Cupa Mondiala după victoria cu 1-0

Ce răsturnare de situație: Rom&acirc;nia ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare

Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare

Pe ce loc se află naționala Rom&acirc;niei după meciul cu Austria

Pe ce loc se află naționala României după meciul cu Austria

Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială din 2026



Recomandarile redactiei
Undă verde de la Mario Balotelli! Discurs direct despre Cristi Chivu: Unul ca el &icirc;și are locul acolo
Undă verde de la Mario Balotelli! Discurs direct despre Cristi Chivu: "Unul ca el își are locul acolo"
Vești proaste pentru dinamoviști: Noul stadion a fost pus pe hold
Vești proaste pentru dinamoviști: "Noul stadion a fost pus pe hold"
Așa se joacă! Discuția pe care Lucescu a avut-o cu Radu la finalul meciului cu Austria, surprinsă de microfoane
"Așa se joacă!" Discuția pe care Lucescu a avut-o cu Radu la finalul meciului cu Austria, surprinsă de microfoane
Who s your Tati? Tottenham &icirc;i aduce concurent pe post lui Radu Drăgușin
Who's your Tati? Tottenham îi aduce concurent pe post lui Radu Drăgușin
Mircea Lucescu &icirc;și scoate pălăria &icirc;n fața unui tricolor: &Icirc;l felicit! Soția lui a avut o problemă &icirc;n ziua meciului, dar mi-a zis că poate
Mircea Lucescu își scoate pălăria în fața unui tricolor: "Îl felicit! Soția lui a avut o problemă în ziua meciului, dar mi-a zis că poate"
Alte subiecte de interes
Ungurii și-au făcut calculele: c&acirc;te medalii de AUR vor la JO 2024
Ungurii și-au făcut calculele: câte medalii de AUR vor la JO 2024
Recordul lui Bernd Storck răm&acirc;ne neatins! C&acirc;te locuri a cobor&acirc;t naționala Ungariei &icirc;n clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Ce șanse are Rom&acirc;nia să termine pe locul 2 sau chiar pe locul 1 grupa pentru Cupa Mondială!
Ce șanse are România să termine pe locul 2 sau chiar pe locul 1 grupa pentru Cupa Mondială!
Ce răsturnare de situație: Rom&acirc;nia ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Șeful Armatei: Toți rom&acirc;nii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

stirileprotv Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

stirileprotv Temperaturile scad brusc săptămâna viitoare în toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!