Reacția maghiarilor când au aflat că pot da peste România la barajul pentru CM 2026

După ce a învins Austria (1-0), România și-a crescut semnificativ șansele pentru clasarea pe locul secund în grupa H. Pentru ca acest lucru să se întâmple, tricolorii trebuie să învingă atât Bosnia și Herțegovina, la Zenica, pe 15 noiembrie, cât și San Marino, acasă, trei zile mai târziu.

Posibil duel Ungaria - România, la Budapesta, în barajul pentru CM 2026



Statisticienii de la Football Meets Data o consideră pe România favorită la locul 2 în prezent, ceea ce ar însemna că, potrivit situațiilor actuale din toate celelalte grupe, tricolorii se vor afla în a treia urnă valorică la barajul pentru CM 2026.



Conform formatului, o echipă din urna a treia va înfrunta în semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie) o echipă din urna a doua, în deplasare.



Predicția Football Meets Data:



Urna 1: Italia (coeficient 1712), Turcia (1562), Ucraina (1551), Țara Galilor (1527)

Urna 2: Polonia (1524), Scoția (1504), Ungaria (1499), Cehia (1485)

Urna 3: România (1480), Slovacia (1476), Slovenia (1458), Albania (1396)

Urna 4 (ruta Nations League): Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nold, Moldova



Astfel, Polonia, Scoția, Ungaria și Cehia sunt la ora actuală posibile adversare pentru România în semifinala barajului pentru CM 2026. Tragerea la sorți este programată imediat după încheierea preliminariilor, însă până la acel moment pot exista numeroase schimbări, în funcție de meciurile rămase de disputat.



Ziarul maghiar Nemzeti Sport are însă dubii cu privire la posibilitatea ca România să încheie deasupra Bosniei.



"Această predicție presupune ca România să încheie deasupra Bosniei, chiar dacă Bosnia este acum pe locul 2, are 3 puncte avans și va juca acasă meciul direct.



Dacă România nu va încheia pe locul 2 în grupa sa, iar Ungaria își menține poziția actuală (n.r - locul 2 în grupa F), atunci România va merge în urna a patra datorită parcursului din Liga Națiunilor. În acest caz, cu siguranță nu va putea exista un duel cu Ungaria în semifinale", scrie Nemzeti Sport.



Cu trei meciuri rămase de disputat, Ungaria ocupă locul secund în grupa F, cu 4 puncte. Lider este Portugalia (9 puncte), iar din grupă mai fac parte Armenia (3p) și Irlanda (1p).

