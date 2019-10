MITRIGOL! Reactia celor de la New York City la super-golul inscris de Mitrita! A fost desemnat cel mai bun din meciul cu Norvegia

Din articol A fost desemnat cel mai bun jucator al Romaniei

Romania a remizat cu Norvegia pe Arena Nationala.

Alex Mitrita a fost cel mai bun om al Romaniei in partida cu Norvegia. Atacantul celor de la New York City a marcat singurul gol al nationalei in minutul 62 si a fost de departe cel mai activ jucator de pe teren.

Cei de la New York City i-au monitorizat evolutia din meciul de aseara si l-au felicitat pentru golul marcat prin intermediul contului oficial de Twitter: "Inca un MitriGOL".

A fost desemnat cel mai bun jucator al Romaniei

Conform analizelor facute de cei de la Instat, Mitrita a obtinut cel mai mare punctaj in meciul cu Norvegia, 368 de puncte. Este singurul jucator al Romaniei al carui punctaj depaseste 300 de puncte. Pe locul 2 se situeaza Ciprian Tatarusanu, cu 292 de puncte. Cel mai slab jucator al Romaniei a fost Romario Benzar cu 229 de puncte.

Punctajele primite de jucatorii Romaniei in meciul cu Norvegia: