România va da peste una dintre cele mai valoroase naționale din play-off-ul pentru Mondial. Turcia are un lot cotat la aproape 500 de milioane de euro, jucători de la Inter Milano, Real Madrid sau Juventus și un selecționer cu experiență, Vincenzo Montella.

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei: "Pentru a ne compara cu marile naționale ne trebuie un lot de 30 de jucători de mare calitate"



La scurt timp după ce Turcia și-a aflat posibilele adversare de la CM 2026 (grupa D - SUA, Australia, Paraguay), Vincenzo Montella a acordat un interviu în țara natală și a discutat despre naționala pe care o pregătește din septembrie 2023.



"Turcia este o naționala care crește, o echipă tânără, plină de entuziasm și cu o mare marjă de creștere. Acum ne pregătim pentru barajul Cupei Mondiale.



Ce ne lipsește pentru a ne compara cu marile naționale? Numărul de jucători. Spania, Franța, Anglia sau Portugalia au loturi cu 30 de jucători de mare calitate. Noi nu avem. Pentru a concura cu granzii, trebuie să dăm sută la sută în săptămâna meciului", a spus Montella, pentru Gazzetta dello Sport.

Montella elogiază marile talente ale Turciei, Arda Guler și Kenan Yildiz



Fostul antrenor de la AS Roma, Fiorentina sau AC Milan a vorbit și despre cei mai promițători jucători ai Turciei - Kenan Yildiz (20 de ani, Juventus) și Arda Guler (20 de ani, Real Madrid).



"E adevărat, Yildiz este un fotbalist special și o persoană extraordinară. Are doar 20 de ani, mai poate crește mult și sunt sigur că va reuși pentru că este ambițios. Trebuie să se mai îmbunătățească la un aspect, acela de a învăța să atace careul cu mai multă determinare și consistență. Când face asta, așa cum ați văzut recent, marchează.



Arda Guler? Crește din punct de vedere fizic, iar asta e foarte important. Poate juca oriunde la mijlocul terenului. La fel ca Yildiz, poate crește foarte mult.



Ce urmează pentru mine? Mi-am prelungit contractul cu naționala Turciei până în 2028. Sunt respectat și apreciat aici, iar viața e frumoasă în Turcia", a mai spus Montella.