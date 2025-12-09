România, la Mondiale? Specialiștii au dat verdictul, publicând o cifră incredibilă

Pentru echipa națională, „Mondialul“ dinainte de Mondial înseamnă cele două meciuri de baraj, pe care tricolorii trebuie să le câștige în martie, în deplasare, în decurs de cinci zile, ca să meargă în America.

Mondialul din 2026, găzduit în premieră de trei țări, Canada, Mexic și SUA, oferă mai multe borne istorice. Dar și o anomalie mare de tot!

E pentru prima dată în istorie, când tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor a avut loc înainte să știm toate naționalele calificate! Vinerea trecută, la Washington, în urne s-au aflat 42 de naționale care și-au câștigat deja biletele pentru CM 2026, plus alte 22, care sunt, în continuare, în stand-by!

Și, pentru ca șirul anomaliilor să se lungească, FIFA a mai „reușit“ să ia o decizie bizară: programarea meciurilor de baraj, cele care vor completa tabloul turneului final, tocmai pentru finalul lunii martie! Atunci, pe 26 și pe 31, România trebuie să câștige două meciuri, ambele în deplasare, ca să obțină calificarea pentru CM 2026.

Prima partidă a tricolorilor va fi, la Istanbul. A doua, în caz de victorie, tot afară, cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

Specialiștii ne dau 6% șanse de calificare

Pornind de aici, platforma Football Meets Data, cea mai mare dedicată statisticilor din fotbalul internațional, tocmai a actualizat procentele trecute în dreptul naționalelor care vor fi implicate în meciurile de baraj.

Iată ce șanse ne dau specialiștii, de a merge în America, pentru a completa grupa D în care se află deja SUA, Australia și Paraguay:

*România: 6%

*Kosovo: 20%

*Slovacia: 26%

*Turcia: 48%

În continuarea analizei de la Football Meets Data, au fost publicate și alte procente, în dreptul României:

*De a trece de Turcia, la Istanbul: 17%

*De a câștiga „finala“ cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo: 6%

Naționala României a fost ultima dată la un Campionat Mondial, în 1998, când competiția a fost găzduită de Franța.

