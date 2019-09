Radoi face ZID in fata lui Contra: "Cum ne permitem sa vorbim asa de el?!". Discursul DUR al lui Mirel dupa ce Contra a fost facut praf

Mirel Radoi a vorbit despre echipa nationala a Romaniei si criticile de care are parte selectionerul, Cosmin Contra.

Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei a acordat un interviu recent in care a abordat diferite subiecte referitoare la echipele nationale. Radoi a fost intrebat in legatura cu criticile pe care Cosmin Contra la primeste din toate directiile si nu a ezitat sa ii sara in aparare.

"Cum ne permitem sa vorbim despre antrenorul echipei nationale ca si cum ar fi oricine? El este selectionerul, trebuie sa fie sustinut, indiferent de preferintele noastre.

El reprezinta fotbalul romanesc, iar pana in momentul in care nu va mai avea sanse, trebuie sa il sustinem. Atunci poate sa ii fie contestata valoarea, insa pana atunci trebuie sa fim alaturi de el. Daca noi venim impotriva lui, e clar ca nu vrem binele nationalei si nici al fotbalului romanesc", a spus Radoi pentru Telekom Sport.

"Nu doar ei conteaza, vorbim despre echipa nationala a Romaniei"

Radoi ii critica si pe suporterii din cauza carora Romania a fost suspendata cu un meci jucat cu portile inchise.

"Nu sunt de acord cu ce se intampla in tribune. Trebuie sa sustinem echipa nationala la fiecare meci. Ar trebui sa inteleaga ca nu doar ei conteaza, vorbim despre echipa nationala a Romaniei. E clar ca vom fi afectati de absenta suporterilor", a declarat Radoi pentru sursa citata.