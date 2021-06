EXCLUSIV | Radoi, reactie dura dupa umilinta cu Georgia: "Ne-am obisnuit sa pierdem. Nu stiu la cate turnee am ajuns in ultimii ani. Probabil din noiembrie vine altcineva cu o statistica mai buna!"

Mirel Radoi spune ca va ramane fidel principiilor sale pana la finalul contractului pe care-l are cu Federatia.

Radoi e trist dupa inca o infrangere pe banca Romaniei. "Ne-am obisnuit sa pierdem", spune selectionerul. Radoi cere mai multa concentrare din partea jucatorilor in meciul cu Anglia, de duminica (19:00, LIVE la PRO TV). Dupa 1-2 cu Georgia, Mirel a vorbit din nou despre despartirea de nationala

Cele mai tari declaratii date de Radoi la PRO X:

"Nu ne gandeam, nu ne-am fi inchipuit, dar a devenit obisnuinta sa pierdem, ca sa glumim. N-am ce sa reprosez la atitudine, dar trebuie sa intelegem ca nu putem sa pierdem meciul asta dupa 4-5 ocazii ratate. Era o victorie de care aveam mare nevoie. Am pierdut nemeritat, dar asta nu scuza greselile, spatiile pe care le-am dat. Am dat spatii foarte mari, au plecat in relatie de 1 contra 1 si ne-au surprins.

Primim cam multe goluri, dar filosofia mea e sa marchez cu un gol mai mult. Daca faceam 3-2, crestea numarul de goluri primite, dar castigam meciul. Asta mi-am propus, e schimbul asta de generatii. Daca nu ne iese, probabil o sa vina altcineva in noiembrie cu rezultate mai bune. Nationala incearca sa joace ofensiv. Chair si azi am incercat, fara sa bubuim mingile. Dar asta nu inseamna ca vom ceda.

Fara nicio ironie, nu stiu la cate turnee finale am fost in ultimii ani. Am pierdut ultimele doua meciuri, cu Armenia si cu Georgia, acum toata lumea se gandeste cate ne va marca Anglia. Va trebui sa imbunatatim momentele in care am dat spatiu adversarului.

Cosmin Olaroiu a venit la meci, a vrut sa ma sustina. N-am vorbit cu el, sunt zile in care nu prea vorbesc la telefon, nici copiii mei nu stiu ce au facut zilele astea.

O sa vedem cine bate penalty-uri. Daca Razvan Marin a ratat, nu inseamna ca n-o sa bata de acum incolo. Am avut si alte situatii in care puteam sa fim mult mai exacti. Una dintre situatii a fost a lui Denis Alibec, nu stiu cum a reusit sa pareze portarul in prima repriza. Ma bucura ca am avut ocazii, dar ma deranjeaza ca tratam cu foarte mare usurinta. Acolo trebuie sa fim cei mai siguri. Acolo creste si valoarea jucatorului".