Budescu l-a lasat masca pe Radoi cand a intrat in cantonamentul nationalei! "Ne uitam cu totii mirati la el!"

Mirel Radoi l-a chemat pe Budescu la nationala pentru cele doua amicale cu Georgia (miercuri, 21:45, PRO TV) si Anglia (duminica, 19:00, PRO TV).

Fotbalistul lui Damac din Arabia Saudita a trecut printr-o transformare uluitoare in ultimele luni. Budescu a scapat de kilogramele in plus si arata ca atunci cand era pusti. Nici lui Radoi nu i-a venit sa creada cat de mult a slabit Budescu.

"E fit pentru ca el si-a dorit asta. Chiar imi spunea ca erau perioade si la FCSB cand avea doua kilograme in plus, dar reusea sa scape de ele de la o zi la alta. A inteles mesajul nostru ca daca ai o anumite greutate in plus nu poti sa faci parte din acest grup. El, de unul singur, a facut-o, a laut decizia de a slabi.

Aseara ne miram cu totii ce bine arata. Nu se simte deloc la el, n-am vazut sa fie afectat ca a pierdut cele 3 kilograme", a spus Radoi la conferinta dinaintea jocului cu Georgia.