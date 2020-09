Dorinel Munteanu, impresionat de nationala lui Radoi: "N-am vazut asa determinare, organizare si implicare in joc" Pe cine vede pe postul de fundas stanga

Dorinel Munteanu considera ca jucatorii tineri nu trebuie neglijati.

Dorinel Munteanu (52 de ani) a ramas impresionat de prestatia jucatorilor nationalei Romaniei impotriva Austriei. Fostul international roman si-a exprimat punctul de vedere in ceea ce priveste pozitia fundasului stanga de la nationala. Munteanu considera ca Florin Stefan (24 de ani), dar si Mario Camora ar putea fi solutii pentru Radoi pe viitor:

"Cred ca Camora este o varianta foarte buna pentru echipa nationala. Dar este foarte importanta decizia lui Radoi, ceea ce vrea el in linia de aparare.

Dupa ceea ce am vazut eu in Austria, avem nevoie de sustinerea fundasilor laterali foarte mult. Sa impinga jocul pe benzi, sa centreze. Dar in acelasi timp sa-si faca si faza de aparare care este baza unei echipe.

Categoric ca trebuie sa-i dea o sansa si lui Stefan. Eu am debutat la nationala ca fundas stanga, am jucat cateva meciuri bune. De la meciul cu Elvetia sau cu Scotia am ramas titular.

Nu putem spune despre niciun jucator de la echipa nationala ca este titular. Suntem o echipa in constructie. Nu trebuie neglijati jucatorii nostri tineri. Trebuie putina rabdare, dar repet, depinde de ceea ce vrea Mirel Radoi in aparare.

Noi trebuie sa incurajam jucatorii care evolueaza in Liga 1. Conducatorul echipei nationale este baza, depinde cum vorbeste cu ei, ce le cere.

Austriecii s-au lovit de o echipa determinata, de o echipa care stie ce vrea. Asta lipseste cu desavarsire la echipa nationala de 10 sau de 7 ani. N-am vazut asa determinare, organizare si implicare in joc. Am pus presiune pe adversar, nu am avut deloc trac", a declarat Dorinel Munteanu la emsiunea Ora Exacta In Sport de pe PRO X.