Reactia lui Mirel Radoi dupa criticile lui Dan Petrescu! "El este garantia succesului in Romania, dar la nationala facem lucrurile altfel!"

Mirel Radoi a comentat la Pro X declaratiile lui Dan Petrescu.

Antrenorul lui CFR Cluj a criticat reactia de bucurie a jucatorilor Romaniei de la finalul meciului cu Austria, pe care il considera "o partida amicala".

Selectionerul echipei nationale a spus ca nu vrea comenteze direct criticile lui Petrescu, insa a punctat faptul ca meciurile din Nations League nu pot fi considerate amicale, in conditiile in care echipa nationala a ajuns in playoff-ul pentru Euro datorita competitiei.

"Nu pot sa ii raspund unui coleg, in al doilea rand unui antrenor foarte bun, care este garantia succesului in Romania.

Asta e ideea noastra, asta incercam sa facem noi la nationala, nu inseamna ca trebuie sa preluam ce fac alti antrenori sau cum trateaza alti antrenori atmosfera la nivel de grup.

Partidele nu cred ca sunt amicale, din moment ce noi suntem in playoff-ul pentru Euro datorita acestei competitii.

Nu cred ca cineva si-a permis sa spuna ca CFR Cluj a fost mai buna decat Rennes, pe hartie, decat Lazio. Toata lumea s-a referit la acea comparatie dintre CFR Cluj si Floriana.

Austria are jucatori de la Leipzig, eu nu am incercat sa ii supraevaluez, am incercat sa fiu cat mai corect. La fel si CFR a plecat cu a doua sansa cu Rennes, cu Lazio, si au reusit sa faca o figura foarte frumoasa.

Dar nici nationala Austriei nu se poate compara cu Floriana", a spus Mirel Radoi la Ora exacta in sport.