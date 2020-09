"Daca invingeam Irlanda de Nord, poate nu mai luam 3 puncte in Austria!" Cum comenteaza Mirel Radoi primele doua etape din Nations League

Mirel Radoi a vorbit la Pro X despre primele doua partide oficiale pe banca echipei nationale a Romaniei.

Selectionerul a spus ca, desi jucatorii au fost afectati de egalul cu Irlanda de Nord, rezultatul a contat mult pentru moralul echipei in partida cu Austria.

"Primul joc poate parea la mana noastra, dar din pacate o relaxare si o lipsa de marcaj la acea faza ne-au facut sa pierdem cele doua puncte.

Daca am fi castigat cu Irlanda de Nord, poate mergeam in Austria mai relaxati. Orice moment de relaxare cu Austria ne-ar fi costat.

Chiar m-as bucura sa gandeasca toate echipele din grupa asa, sa ne ia de sus si sa castigam toate meciurile pana la final. Imi e greu sa cred, ce pot sa spun si e clar, pentru ca au depus foarte mare efort impotriva Norvegiei, au scazut foarte mult din intensitate. Dar nu cred ca se pune vorba de o relaxare a Austriei.

Si ei s-au asteptat pe inceput de joc sa evoluam in 4-4-2 cum am evoluat cu Irlanda de Nord si abia dupa gol si-au dat seama ca jucam un 4-3-3.

La analiza video am constatat ca suferim din punct de vedere al duelurilor castigate. Daca noi plecam cu dezavantaj din punct de vedere fizic, trebuie sa tratam meciurile altfel.

Nu trebuie sa ne batem cu adversarul si sa incercam sa tinem cat mai mult mingea. De cate ori avem posibilitatea va trebui sa o facem.

Trebuie cat mai multi jucatori cu personalitate care sa incearca sa tina de minge si sa nu degajeze", a declarat Mirel Radoi la Ora exacta in sport.

Antrenorul a vorbit si despre starea de spirit a fotbalistilor si despre motivele pentru care au reactionat exploziv dupa victoria din etapa a doua.

"Jucatorii sunt de ani de zile cu aceasta amaraciune a jocurilor. Cand i-am vazut chiar erau apasati si in timpul antrenamentelor, o presiune mare pe umerii lor, ceea ce facea ca munca noastra sa fie foarte dificila pentru cele doua partide. Am incercat din mers si am schimbat exercitiile pentru a schimba la nivel de atmosfera ceva care sa creeze entuziasm.

De aici si bucuria din vestiar dupa meciul cu Austria. Noi am uitat sa ne bucuram. Dupa doua partide suntem pe primul loc si trebuie sa ne bucuram de moment.

Dupa partida cu Irlanda de Nord am intrat in vestiar si toata lumea era cu capul plecat. Chiar daca ei au jucat bine, acel gol a facut sa dispara tot. Erau foarte afectati", a adaugat Mirel Radoi.