Rădoi, acid la conferință: „Am auzit de sus și indicații tactice!” Replică tăioasă pentru Stoichiță: „Să vină și să răspundă dânsul, oricum vine și la antrenamente!”

„Tricolorii” nu au reușit să câștige în Ghencea meciul care putea asigura prezența în barajul de calificare la Mondialul din 2022. Naționala lui Rădoi a avut mari ocazii, pe care însă nu a reușit să le concretizeze, iar acum, dacă va câștiga meciul cu Liechtenstein, are nevoie ca Macedonia de Nord să piardă meciul cu Islanda pentru a se putea califica.

Selecționerul a fost dezamăgit la finalul meciului de prestația echipei și de jocul lent făcut cu Islanda, însă în meci a mai existat un moment care l-a mai nemulțumit, după cum a dezvăluit chiar el la conferința de presă.

Mirel Rădoi: „Am auzit de sus indicații tactice!”

Selecționerul a declarat că în timpul meciului a auzit indicații tactice, în momentul în care a fost întrebat despre calculele pe care cei din Federație le-au făcut înainte de meci. Mai mult decât atât, în momentul în care unul dintre reporterii aflați în sală i-a transmis că cel care oferea indicații era chiar Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației.

Rădoi a răspuns acid, punctând că oficialul FRF merge și la antrenamentele echipei.

Reporter: Au făcut rău discuțiile despre calificarea la baraj, echipei naționale? Federația făcea calcule peste calcule, cu cine am putea pica.

Rădoi: Și noi v-am spus că mai avem două meciuri și la ultima conferință, când am anunțat că o să plec după aceste două meciuri v-am spus că încă mai avem două partide și după acea vom vedea. Într-adevăr, se făceau calcule, cum la fel, am auzit de sus și indicații tactice, acum. Deci, mai nou, e normal, când nu câștigi, cei mai buni antrenori sunt sus. Sper să revăd imaginea și să recunosc vocea, mai grav ar fi dacă ar fi cineva din partea Fedrației, atunci trebuie să vină în locul meu.

Reporter: Era vocea domnului Stoichiță, evident, de sus: 'Urcă, urcă, intră în careu, centrează'.

Rădoi: Atunci trebuie să vină, să stea în fața mea și să vă răspundă dânsul la întrebări, că oricum vine și la antrenamente și se uită și așa e mai ușor.

„Eu nu accept așa ceva!”

Întrebat despre meciurile anterioare, chiar și de la tineret, când Mihai Stoichiță a mai fost auzit oferind indicații, în ciuda faptului că nu se afla pe banca tehnică, Rădoi a oferit un răspuns sincer, punctând că el nu acceptă astfel de lucruri, mai ales în mod public.

„Nu știu ce s-a întâmplat, cu cine s-a mai întâmplat, ce s-a mai întâmplat, eu nu accept așa ceva. Pentru mine lucrurile sunt simple, indiferent că este nea Mihai, că este președintele, că sunt șefii mei ierarhici. Lucrurile astea nu se fac la nivel public. Dacă cineva are ce să îmi reproșeze și probabil că au, o facem față în față la o ședință în care lucrurile sunt normale și relaxate.

Când tu de sus începi să strigi la antrenor, arată că nu ai încredere în el. Dai timpul mai în spate, nu ai încredere în el, la ce naiba l-ai mai numit? Iar nu e bine. Nu ți-a plăcut, analizezi, te uiți la meci, mă chemi, vorbim la raport. Ce ai făcut bine, ce crezi că nu ai făcut bine? Așa ar trebui să fie discuțiile, ca ambele părți să aibă de câștigat”, a adăugat selecționerul.