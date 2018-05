Gaz Metan 1-1 Sepsi OSK, in Play Out. Ambele echipe sunt neinvinse de 4 meciuri, dar nu au scapat inca de emotii

Gaz Metan si Sepsi OSK au terminat la egalitate, 1-1, la Medias, intr-un meci din etapa a 12-a a Play Out-ului.

Gaz Metan a deschis scorul prin Iulian Cristea (6), iar Sepsi OSK a restabilit egalitatea prin Istvan Fulop (25).

Oaspetii au jucat in zece oameni din minutul 73, cand a fost eliminat filipinezul Daisuke Sato, pentru al doilea cartonas galben.

Mediesenii au avut numeroase ocazii, cele mai mari fiind ratate de Nasser Chamed (23), Caiado (67 - bara). Alte oportunitati au fost irosite de Darius Olaru (13), Mario Rondon (65, 90+3, 90+4).

Oaspetii au avut sanse prin Fulop (50) si Yasin Hamed (70), singur cu Plesca.

Sepsi OSK e neinvinsa de patru etape, avand trei victorii si un egal. Gaz Metan nu a pierdut nici ea de patru etape, in care a obtinut o victorie si trei egaluri.

In tur, Sepsi s-a impus cu 2-1. In sezonul regulat, Gaz Metan a invins cu 2-1 acasa si in retur scorul a fost egal, 0-0.