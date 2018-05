ULTIMA ORA | Simona Halep si-a aflat adversara de la Roland Garros! Cu cine joaca in primul tur

Simona Halep, principala favorita de la Roland Garros, va juca in primul tur cu Alison Riske (27 de ani), sportiva americana aflata in acest moment pe locul 105 WTA.

Cum va fi traseul Simonei la Roland Garros:



In turul 2, Simona Halep va juca cu castigatoarea partidei dintre Myrtille Georges si Taylor Towsend.

Kristina Mladenovici ar putea fi adversara Simonei in turul 3.

Halep ar putea da peste Caroline Garcia in sferturi.

Serena Williams este pe jumatatea Simonei de tablou, asa ca cele doua s-ar putea intalni in semifinale.

Elena Svitolina, Petra Kvitova si Jelena Ostapenko sunt pe cealalta jumatate de tablou.

Potential Women’s Quarterfinals: [1] Halep vs [7] Garcia [3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova [5] Ostapenko vs [4] Svitolina [8] Kvitova vs [2] Wozniacki #RG18 pic.twitter.com/ZWSsvZayfh

[3] Muguruza vs Kuznetsova Cibulkova vs [11] Goerges Kr. Pliskova vs S. Williams Siniakova vs Azarenka #RG18

All eyes will be on these 1R match-ups…

Cu cine joaca romancele in turul 1 la Roland Garros:



Sorana Carstea va juca cu Daria Gavrilova (24 WTA).

Mihaela Buzarnescu o intalneste pe Vania King (1276 WTA).

Irina Begu va juca cu Ana Schmiedlova (78 WTA).

Ana Bogdan o intalneste pe Marketa Vondrousova (90 WTA).

Who will our top seeds face off with in the 1R?

[1] Nadal vs Dolgopolov

[2] A. Zverev vs Berankis

[3] Cilic vs Duckworth

[4] Dimitrov vs Troicki

[5] del Potro vs Mahut #RG18 pic.twitter.com/Fjc9OjNnja