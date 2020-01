O jucatoare de la nationala feminina a Romaniei de fotbal ii da replica lui Becali, dupa remarcile sexiste: "Nu pot crede ca exista o asa mentalitate"

Comitetul Executiv al FRF a obligat echipele din Liga 1 sa-si indrepte atentia spre fotbalul feminin.

Becali era gata sa preia echipa feminina Fair Play Bucuresti pentru a putea lua licenta, insa patronul FCSB si-a schimbat parerea. El spune ca nimeni nu-l poate obliga sa faca o sectie de fotbal feminin, ba mai mult, acest lucru n-ar trebui sa existe, Becali considerand ca femeia nu e potrivita pentru discipline sportive pe care le practica, in deosebi, barbatii.

"Hai, sa faca femeia fotbal, box, sa poarte pantaloni, barbatul sa fie in fusta, asa fac ei moda pe la Londra. Barbatul e creat dupa chipul lui Dumnezeu. Ce se vrea? Se vrea batjocorirea barbatului, asta e intentia Satanei! Barbatul sa fie schimonosit, sa se minimalizeze familia. Aia nu mai e familie, ca familia nu mai are cap. Sa nu mai facem Teologie, hai! Fac parteneriat cu echipa de fotbal feminin, fac, ce sa fac? Nu ma cert cu Federatia, o sa schimb eu lumea? Nu vreau sa ma implic prea mult. Dau niste bani, gata. Daca-i da cu mingea in tata, ce fac? Au sutien? E bine atunci! Mai glumim, nu mai fiti asa seriosi. Ati fi in stare sa nu ne dati licenta si daca nu mergem la meciuri", a spus Becali la Pro X.

De asemenea, patronul FCSB a spus ca nu va merge niciodata la o partida de fotbal feminin.

Laura Rus, atacant la Andrelecht Ladies si componenta a nationalei Romaniei e revoltata de declaratiile lui Becali si spune ca nu credea ca asemenea mentalitate inca exista.

"Am citit articolul de cateva ori si inca nu pot crede ca exista o asa mentalitate. Imi pare sincer rau sa vad acest interviu unde, din nou, se fac unele comentarii care depasesc orice limita asupra fetelor care practica sportul rege. Fetele sunt mult mai ambitioase, muncitoare si, nu in ultimul rand, cu picioarele pe pamant. Sunt mandra sa pot practica acest sport. Mie una mi-a schimbat viata, m-a ajutat sa inteleg viata, sa inteleg ce inseamna respectul", a scris fotbalista pe Facebook.