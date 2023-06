Daniela Preda (18 ani) a marcat golul care a stabilit scorul final, în prelungirile Cupei României, beneficiind de lipsa de reacție a apărătoarelor campioanei României. Internațională română U19, ea a impresionat prin calitățile fizice și determinare în meciul cu clujencele.

"Ne-am dorit și campionatul, dar nu s-a putut în acest an"

"Această finală a fost wow, o experiență senzațională. A fost un meci greu, pentru că Clujul are experiența finalelor și a meciurilor decisive, dar cred că munca și determinarea noastră a contat cel mai mult în câștigarea trofeului. Noi am muncit, ne-a dăruit și acest lucru s-a văzut pe tabelă, la finalul meciului.

Ne-am dorit foarte mult acest trofeu, ne-am dorit și campionatul, dar nu s-a putut în acest an. Am dat tot ce am putut în Cupa României și am reușit să atingem al doilea obiectiv al sezonului. În campionat am jucat la fel de bine, doar că au existat anumite probleme. La anul, campionatul este al nostru, nu vrem să-l mai pierdem. Avem foarte multe straniere, deocamdată nu știm dacă vor rămâne toate jucătoarele din acest sezon și pentru următorul.

Este elevă în clasa a 12-a, la LPS "Mircea Eliade"

Eu am 18 ani, am început fotbalul la Fair-Play București, la vârsta de 10 ani. Am fost transferată la Carmen în ianuarie 2023. Sunt elevă în clasa a 12-a, la Liceul cu Program Sportiv 'Mircea Eliade' din București, unde sunt colegă cu mai mulți sportivi și fotbaliști.

Nu pot să zic că am hobby-uri, deocamdată mă axez doar pe fotbal. Fotbalul e pasiunea mea, mă gândesc la fotbal de dimineață până seara. Visez să ajung să joc pentru Arsenal Londra, care e echipa mea preferată de fete. Iar jucătoarea mea preferată este Leah Williamson (n.r. - mijlocașă la Arsenal și căpitana naționalei Angliei, campioană europeană în 2022)", a declarat Daniela Preda pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea