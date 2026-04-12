Naționala feminină U19 a pierdut cu 0-4 în fața Poloniei primul meci din runda a doua de calificare la Campionatul European - din grupa tricolorelor mai fac parte Grecia și Belgia, iar Polonia este și țara gazdă a mini-turneului de calificare, informează FRF pe site-ul oficial.
FOTO Polonia - România 4-0! Degeaba avem atacanți de la Atletico Madrid și Juventus
Înfrângere grea pentru reprezentativa tricoloră.
Au marcat: Zwiazek 15′, Zgoda 49′, Zielinska 79′, Rogus 90′
POLONIA: 1. Wozniak – 13. Pagowska (10. Zielinska 62′), 15. Potrykus, 18. Bartczak, 4. Piekarska – 17. Swirska, 7. Flis (3. Przbyl 62′), 14. Zwiazek (2. Nsangou 72′), 11. Zgoda (16. Rogus 82′) – 19. Wyrwas (9. Langosz 72′), 8. Witek – cpt.
Rezerve: 12. Wieczerzak – 5. Sobierajska, 6. Witkowska, 20. Limczak
Selecționer: Marcin Kasprowicz
ROMÂNIA: 1. Balog – 2. Mihăescu (4. Corsei 46′), 18. Boboc, 5. Borțea, 6. Bogoș – 8. Lionte (3. Stoicescu 62′) – 10. Fulop (20. Răducu 80′), 19. Dumitru – cpt., 15. Cioablă, 7. Radu (11. Olah 62′) – 9. Kara Jouli (17. Niculescu 80′)
Rezerve: 12. Moldovan – 13. Stoian, 14. Cicoș, 16. Olescher
Selecționer: Constantin Olariu
Programul meciurilor și cine se califică la turneul final
12 aprilie | Polonia WU19 – ROMÂNIA WU19 4-0;
Miercuri, 15 aprilie, ora 15:00 | Grecia WU19 – ROMÂNIA WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska);
Sâmbătă, 18 aprilie, ora 12:00 | ROMÂNIA WU19 – Belgia WU19 – (Sredzkie Centrum Sportu – Sroda Wielkopolska).
Câștigătoarele grupelor din cea de-a doua rundă preliminară se vor califica la turneul final din Bosnia-Herțegovina, programat între 27 iunie și 10 iulie.
Lotul convocat de selecționerul Constantin Olariu
Portari:
Boglarka BALOG (FK Csikszereda), Alesia MOLDOVAN (CS Gloria Bistrița), Isabela COMAN (Pontec Club | Spania);
Fundași:
Andra MIHĂESCU (Farul Constanța), Violeta BOGOȘ (Farul Constanța), Bianca CORSEI (Politehnica Timișoara), Alexandra BOBOC (CS Gloria Bistrița), Irina CICOȘ („U” Olimpia Cluj);
Mijlocași:
Giulia DUMITRU (Cesena FC | Italia), Anastasia LIONTE (CS Gloria Bistrița), Dana CIOABLĂ (Politehnica Timișoara), Nathalie STOICESCU (Rapid București), Sara BORȚEA (Rapid București), Carla STOIAN (Rapid București), Laureen OLESCHER (Bayer 04 Leverkusen| Germania);
Atacanți:
Alexia NICULESCU („U” Olimpia Cluj), Maria OLAH (Atletico Madrid | Spania), Rania KARA-JOULI (CS Gloria Bistrița), Boglarka FULOP (FK Csikszereda), Anastasia RADU (Rapid București), Carina RĂDUCU (Juventus Academy Toronto| Canada). Info: FRF
