Novak Djokovic (39 de ani, 11 ATP) a confirmat surpriza conturată în sferturile de finală ale competiției ATP 500 de la Beijing, China.

După ce l-a depășit în trei seturi pe numărul doi mondial, germanul Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP), scor 4-6, 6-4, 6-4, tenismenul din Belgrad l-a eliminat pe rusul Daniil Medvedev (30 de ani, 5 ATP), pentru a-și asigura un loc în ultimul act al încrecerii.

Novak Djokovic, victorii consecutive cu Zverev și Medvedev, la 39 de ani

Partida nu a fost lipsită de tensiune și nu s-a încheiat pe teren, în modul așteptat. Rusul Medvedev și-a pierdut cumpătul, în final, imitându-l răutăcios pe Djokovic, transmițând prin atingerea trenului superior că sârbul și-ar fi exagerat o accidentare pentru a primi un time-out medical, la scorul de 4-2, în setul secund.

Ulterior, într-un gest mai grav, Medvedev a fost eliminat din turneu, la scorul de 7-5, 5-3, 15-15, când l-a lovit cu mingea în ochi pe un spectator aflat în primul rând.

'Nole' s-a apropiat în acest mod la un singur pas de câștigarea celui de-al 102-lea titlu al carierei.

În finala de la Beijing, Djokovic îl va înfrunta pe Alex De Minaur. Australianul a beneficiat de abandonul polonezului Hubert Hurkacz, în semifinală, după un prim set câștigat, scor 6-4. 3-2 a fost scorul setului secund în momentul în care Hurkacz a ales să părăsească turneul.