Mai întâi antrenorul echipei naţionale, acum preşedintele Federaţiei sale. După ce Jorge Jesus a deschis uşa unei reveniri pentru Cristiano Ronaldo, superstarul portughez, care a părăsit cantonamentul fără permisiune miercuri, după ce a aflat că va fi rezervă, se poate baza şi pe sprijinul lui Pedro Proença, scrie news.ro.

El a declarat că legendarul număr 7 a fost „cel mai bun jucător din istorie” şi că „prezenţa sa la echipa naţională este binemeritată datorită abilităţilor sale sportive excepţionale, iar acest lucru este incontestabil. Va rămâne întotdeauna o parte integrantă a acestui grup atâta timp cât va fi în formă şi pregătit”.

„Ceea ce s-a întâmplat între el şi Jorge Jesus a fost pur şi simplu o neînţelegere care trebuie rezolvată pe plan intern. Ar fi putut să-şi încheie cariera la Cupa Mondială, dar nu a făcut-o, din dragoste pentru echipa naţională. Pot confirma legătura pe care o are cu poporul portughez. Acum, că cele patru meciuri s-au terminat, avem timpul şi calmul necesar pentru a ne aşeza împreună şi a rezolva neînţelegerea. Cristiano face parte din moştenirea noastră şi va fi mereu acolo ori de câte ori antrenorul îl va dori”, explică preşedintele, care conduce Federaţia din 2025.

Ronaldo a fost titular în primul meci al campaniei din Liga Naţiunilor, cu Ţara Galilor, în care a evoluat timp de 66 de minute, apoi a fost ţinut pe banca rezervelor la partida cu Norvegia şi a fost anunţat că nu va fi titular nici în al treilea meci, împotriva Danemarcei.

Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei la mijlocul săptămânii, iar conturile de socializare ale selecţionatei au suferit consecinţele: peste 1,5 milioane de fani au renunţat la contul de Instagram al Seleção.