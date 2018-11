Planul SECRET care ar trebui sa aduca DIN NOU Euro in Romania! De ce construim, de fapt, 4 super stadioane in Bucuresti

Conform unor surse politice, Romania ar vrea organizarea inca unui Campionat European la 8 ani dupa ce va gazdui partide la Euro 2020.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Intalnirile cu parteneri din Grecia, Bulgaria si Serbia n-ar fi doar pentru a pune la cale un plan de candidatura comuna in vederea Mondialului din 2030. Sursele www.sport.ro sustin ca discutiile sunt, de fapt, pentru Euro 2028, pe care cele 4 tari ar vrea sa-l organizeze impreuna!



Romania construieste 4 stadioane moderne in Bucuresti doar in perspectiva Euro 2020. Desi toate cele 4 partide programate in Capitala vor avea loc pe National Arena, autoritatile vor mai ridica 4 arene pentru ca echipele vizitatoare sa poata beneficia de conditii de pregatire la cele mai inalte standarde. Guvernul vrea sa se foloseasca de investitie, precum si de noile arene ridicate la Craiova sau Cluj pentru un dosar complet de candidatura. Romania ar urma sa se angajeze si intr-un program de investitii infrastructura.

Daca Romania sta excelent la stadioane noi, nu acelasi lucru se poate spune despre Bulgaria sau Serbia, care n-au nici macar o arena de mare capacitate la standardele actuale!