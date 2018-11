Scenariu INCREDIBIL: Romania e echipa pe care TOATA lumea vrea sa o evite la tragerea la sorti pentru Euro! Pe ce loc suntem, de fapt, in Europa

Analistii Gracenote au facut un studiu preliminar al preliminariilor Euro 2020.



Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Romania e considerata unul dintre cei mai difilici adversari pentru oricare dintre echipele care vor intra in cursa pentru turneul final de peste doi ani. Tragerea la sorti are loc duminica, la 14:00, in direct la PRO X!

Conform analizei Gracenote, facuta in baza mai multor parametri de performanta, Romania poate fi parte din cea mai grea grupa, alaturi de Franta, Germania, Serbia, Belarus si Letonia.

Conform sursei citate, Germania, Serbia, Romania, Belarus, Kosovo si Macedonia sunt echipele pe are toata lumea ar trebui sa-si doreasca sa le evite la tragerea la soti. Cele 6 fac parte din urne diferite fata de cele pe care le-ar indica rankingul Gracenote. Astfel, in baza coeficientului, Romania ar fi chiar in urna a doua!

Gracenote da Romaniei 50% sanse de calificare la Euro chiar si pornind din urna a 4-a. Conform cifrelor analizate de expertii americani, nationala ar fi pe 16 in Europa dupa ce n-a mai pierdut niciun meci de mai bine de un an de zile!





Gracenote e una dintre marile companii de analiza a datelor din sportul mondial.