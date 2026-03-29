„Tricolorii” au fost eliminați în semifinalele barajului, după înfrângerea suferită la Istanbul în fața Turciei, scor 0-1. Golul decisiv a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o pasă venită de la Arda Guler.

Actualul selecționer, Mircea Lucescu, se află la final de mandat și, cel mai probabil, va mai conduce echipa națională doar la amicalul cu Slovacia, programat marți de la ora 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Sabău îl vede pe Hagi selecționer

În acest context, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre posibilul succesor al lui Lucescu și consideră că cel mai potrivit pentru această funcție ar fi Gheorghe Hagi.

„E un om care poate să reconstruiască. Are suficientă experiență și valoare. Cu o echipă atât de tânără să câștige două campionate... Dacă domnul Lucescu nu mai vrea să continue, Hagi este omul potrivit”, a declarat Sabău, potrivit ProSport.

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, iar ratarea calificării pentru ediția din 2026 reprezintă al treilea baraj pierdut de „tricolori”, după cele din 2002 și 2014.