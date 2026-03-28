Corvinul are un avans important în fruntea clasamentului din Liga 2 și se gândește tot mai serios la participarea în sezonul următor din Superliga României. La Hunedoara se pregătește și un stadion nou, care va costa aproximativ 64 de milioane de euro.

Asta ar însemna că, în cazul unei promovări în Superliga României, Corvinul se va muta din oraș. Primele zvonuri sunt legate de stadionul din Petroșani, ”casa” Jiului.

Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul, a oferit ultimele detalii cu privire la noua arenă, care ar urma să fie gata în trei ani. Noua arenă ar urma să aibă 10.900 de locuri.