Corvinul are un avans important în fruntea clasamentului din Liga 2 și se gândește tot mai serios la participarea în sezonul următor din Superliga României. La Hunedoara se pregătește și un stadion nou, care va costa aproximativ 64 de milioane de euro.
Asta ar însemna că, în cazul unei promovări în Superliga României, Corvinul se va muta din oraș. Primele zvonuri sunt legate de stadionul din Petroșani, ”casa” Jiului.
Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul, a oferit ultimele detalii cu privire la noua arenă, care ar urma să fie gata în trei ani. Noua arenă ar urma să aibă 10.900 de locuri.
Florin Maxim anunță că stadionul de la Hunedoara va fi gata în 2029
„Suporterii au înțeles că e soluția cea mai viabilă să jucăm la Petroșani. Din punct de vedere al Consiliului Județean și al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm și să păstrăm echipa în județ, pe stadionul celor de la Jiul.
Chiar dacă suporterii noștri aveau un fel de adversitate față de cei ai Jiului, au înțeles situația. Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani.
Stadionul se va demola până la sfârșitul anului, apoi vor trece 22 - 24 de luni până va fi gata, atât durează execuția. Sunt 3 ani în care vom juca la Jiul.
Vor pune nocturnă, sistemul de degivrare, va fi alt gazon, vestiarele refăcute, vor pune niște scaune noi în incintă, va fi un stadion cosmetizat puțin care poate susține meciuri de primă ligă. Din punctul meu de vedere, e cel mai bine, păstrăm echipa în județ”, a spus Florin Maxim, potrivit GSP.ro.