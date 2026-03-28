GALERIE FOTO Se face! Când va fi gata stadionul de 64.000.000€ din România

Se face! Când va fi gata stadionul de 64.000.000€ din România Fotbal intern
O echipă de tradiție din fotbalul românesc va avea un stadion nou.

stadion hunedoaraCorvinul HunedoaraFlorin Maxim
Corvinul are un avans important în fruntea clasamentului din Liga 2 și se gândește tot mai serios la participarea în sezonul următor din Superliga României. La Hunedoara se pregătește și un stadion nou, care va costa aproximativ 64 de milioane de euro.

Asta ar însemna că, în cazul unei promovări în Superliga României, Corvinul se va muta din oraș. Primele zvonuri sunt legate de stadionul din Petroșani, ”casa” Jiului.

Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul, a oferit ultimele detalii cu privire la noua arenă, care ar urma să fie gata în trei ani. Noua arenă ar urma să aibă 10.900 de locuri.

Florin Maxim anunță că stadionul de la Hunedoara va fi gata în 2029

„Suporterii au înțeles că e soluția cea mai viabilă să jucăm la Petroșani. Din punct de vedere al Consiliului Județean și al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm și să păstrăm echipa în județ, pe stadionul celor de la Jiul.

Chiar dacă suporterii noștri aveau un fel de adversitate față de cei ai Jiului, au înțeles situația. Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani.

Stadionul se va demola până la sfârșitul anului, apoi vor trece 22 - 24 de luni până va fi gata, atât durează execuția. Sunt 3 ani în care vom juca la Jiul.

Vor pune nocturnă, sistemul de degivrare, va fi alt gazon, vestiarele refăcute, vor pune niște scaune noi în incintă, va fi un stadion cosmetizat puțin care poate susține meciuri de primă ligă. Din punctul meu de vedere, e cel mai bine, păstrăm echipa în județ”, a spus Florin Maxim, potrivit GSP.ro.

Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
Gloria Bistrița s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor și își cunoaște deja următoarea adversară!
Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe starul lui Tottenham
Daniel Pancu s-a decis în privința viitorului său la CFR Cluj
I-au pus contractul pe masă lui Dusan Vlahovic
Cum au fost surprinși tricolorii la antrenamentul de duminică
Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia

Adio, FCSB! Clubul s-a decis, iar impresarul îi caută deja echipă

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

Daniel Pancu i-a dat replica lui Neluțu Varga: „În cazul ăsta, nu mai rămân la CFR”

FCSB a luat foc: „Fără niciun sens! O glumă proastă!“

Bombă în mercato! Mohamed Salah îi dă o mână de ajutor lui Cristi Chivu



Radu Drăgușin, față în față cu decizia carierei: „Să meargă acolo”
Daniel Pancu s-a decis în privința viitorului său la CFR Cluj
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe starul lui Tottenham
Cum au fost surprinși tricolorii la antrenamentul de duminică
I-au pus contractul pe masă lui Dusan Vlahovic
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Noua Corvinul Hunedoara! O divizionară secundă a eliminat-o pe Bochum din Cupa Germaniei
Le-a transmis fanilor un mesaj clar! Ce îl deranjează pe Florin Maxim înainte de Corvinul - Astana
stirileprotv Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța la ora de vară în 2026. Avertismentul specialiștilor

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați

