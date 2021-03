Reactia lui Ovidiu Popescu dupa INFRANGEREA cu Germania: "Nu stiu cum se disputa meciul dupa asta!" Momentul care putea schimba totul

Romania a pierdut cu 1-0 al doilea meci din preliminarii contra Germaniei.

Reprofilat la echipa de club pe postul de fundas dreapta, Ovidiu Popescu a fost convocat si folosit si de Mirel Radoi pe aceasta pozitie la cele doua meciuri de pana acum. Jucatorul FCSB-ului spune ca e multumit ca joaca, indiferent de post, si ca tricolorii puteau obtine un alt rezultat impotriva Germaniei daca erau putin mai atenti.

"Am aflat ca sunt titular cu Macedonia de Nord in vestiar, inainte de meci. A fost o placere foarte frumoasa, sa imbraci tricoul nationalei e o mandrie. Nici cu Germania nu stiam, chiar am vrut sa vad si eu la ce nivel sunt ca jucator, sa vad daca fac fata unor asemenea jucatori si unde trebuie sa mai lucrez. Nu pot spune ca a fost o trecere, tinand cont ca la Steaua am jucat preliminarii de Champions League si Europa si am intalnit adversari redutabili. Eu zic ca diferenta nu este uriasa, diferenta este doar ca noi romanii avem alta mentalitate, ei au alte principii, alte modalitati, si cred ca aici se face diferenta.

Cred ca si aseara am avut posibilitatea sa egalam si sa avem un rezultat mare. Pe final am simtit ca putem sa egalam. Daca dadeam gol in prima repriza la ocazia lui Mihaila nu stim care era soarta meciului. Fizic, ma simt dupa fiecare meci, nu neaparat dupa acesta, ma simt obosit la piciore, dar cu vitaminizare si cu recuperare o sa fie bine. Nu pot sa promit nimic, nu stim ce se va intampla. Oricum, la fiecare meci, incercam sa dam totul, nu conteaza nimic altceva. Eu cred ca fiecare meci trebuie tratat suta la suta la victorie, nu cred ca exista jucator care sa intre sa nu se gandeasca la victorie, dar intr-un meci se pot intampla multe.

Avem forta sa castigam la Erevan, suntem un grup unit si atmosfera este foarte buna. In ultima vreme am jucat fundas dreapta la Steaua, sper sa joc in continuare si sa fiu sanatos si vom vedea pe viitor ce va fi", a spus Ovidiu Popescu pentru FRF TV.